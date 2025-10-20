Un garage de rêve ou presque

Pousser la porte coulissante de ce grand atelier permet à première vue de tomber sur un nombre incroyable de supercar. Malheureusement, il se trouve en Thaïlande sur un terrain négligé. Ce qui veut dire que cette structure n’est autre qu’un garage spécialiste des répliques.

Les clichés partagés sur le réseau social Threads par ahmed_karim_iq montrent les nombreuses fausses voitures produites par les employés de la société. Ils permettent de découvrir des éléments de carrosserie et des reproductions de Lamborghini Aventador, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracan, McLaren F1, Nissan GTR, Ferrari F40, Ferrari 330, Mercedes 300 SL Gullwing et BMW i8. Une fausse Formule 1 est également en préparation.

Des mesures nationales pour lutter contre les faux produits

La Thaïlande réalise ces dernières années de nombreuses opérations pour lutter contre la contrefaçon et améliorer sa réputation commerciale. La capitale Bangkok est dans le collimateur des autorités mais aussi les villes touristiques comme Phuket, Pattaya et Chiang Mai. Les contrefaçons concernent principalement les accessoires de luxe, l’électronique, les cosmétiques, les vêtements et les produits pharmaceutiques.