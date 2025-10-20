Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ferrari

Un garage de rêve ou presque

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

McLaren F1, Ferrari F40, Mercedes 300 SL Gullwing, Ferrari 330, Lamborghini Aventador, Nissan GTR, Gallardo, BMW i8 : ce hangar semble de prime abord abriter de nombreuses merveilles. Hélas, toutes ces voitures construites en Thaïlande sont fausses.

Un garage de rêve ou presque

Pousser la porte coulissante de ce grand atelier permet à première vue de tomber sur un nombre incroyable de supercar. Malheureusement, il se trouve en Thaïlande sur un terrain négligé. Ce qui veut dire que cette structure n’est autre qu’un garage spécialiste des répliques.

Les clichés partagés sur le réseau social Threads par ahmed_karim_iq montrent les nombreuses fausses voitures produites par les employés de la société. Ils permettent de découvrir des éléments de carrosserie et des reproductions de Lamborghini Aventador, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracan, McLaren F1, Nissan GTR, Ferrari F40, Ferrari 330, Mercedes 300 SL Gullwing et BMW i8. Une fausse Formule 1 est également en préparation.

Un garage de rêve ou presque

Des mesures nationales pour lutter contre les faux produits

La Thaïlande réalise ces dernières années de nombreuses opérations pour lutter contre la contrefaçon et améliorer sa réputation commerciale. La capitale Bangkok est dans le collimateur des autorités mais aussi les villes touristiques comme Phuket, Pattaya et Chiang Mai. Les contrefaçons concernent principalement les accessoires de luxe, l’électronique, les cosmétiques, les vêtements et les produits pharmaceutiques.

Un garage de rêve ou presque
Un garage de rêve ou presque

Photos (17)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité