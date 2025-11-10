Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
A défaut de briller en F1, Ferrari remporte le championnat du monde d’endurance

Dans Sport Auto / Endurance GT

Cédric Pinatel

C’est un moment historique pour Ferrari qui n’avait plus réussi une telle performance depuis 1972. La marque italienne n’a laissé aucune chance à Porsche pour sa toute dernière course dans le championnat du monde d’endurance et chez les Français, Alpine termine finalement devant Peugeot loin derrière les usines de pointe.

Les deux Ferrari 499P fêtent les titres à Bahreïn. Photo MaxPPP.

Le succès de Ferrari au sommet de l’endurance contraste assez nettement avec les performances de l’écurie italienne en Formule 1. Alors que la Scuderia vient de rétrograder au quatrième rang des constructeurs dans le championnat de Formule 1 après le Grand Prix du Brésil, elle peut fêter un titre historique dans le championnat du monde d’endurance.

Le constructeur italien était déjà tout puissant aux 24 Heures du Mans, épreuve qu’il domine depuis trois ans déjà. Depuis son arrivée dans la nouvelle catégorie Hypercar, son proto 499P n’a même jamais été battu dans la Sarthe. C’est une performance jamais vue dans l’histoire contemporaine des 24 Heures du Mans !

Le titre WEC, une première depuis 1972

Mais c’est donc bien la première fois que Ferrari remporte le championnat WEC de la FIA, comprenant huit courses au total sur cette saison 2025 (dont les 24 Heures du Mans). L’année dernière, c’est Toyota qui l’avait remporté devant Porsche et Ferrari n’avait terminé que troisième. Chez les pilotes, c’est un équipage Porsche qui avait décroché le titre.

En 2025, Ferrari a tout raflé : la 499P numéro 51 de Pier Guidi, Giovinazzi et Calado remporte le titre pilotes devant deux autres équipages de la formation italienne. Chez les constructeurs, Ferrari termine avec 245 points devant Toyota (171 points) et Porsche (165 points) qui n’aura donc pas la satisfaction de partir sur une bonne note.

Pour Ferrari, c’est un premier titre à ce niveau depuis l’année 1972. Cette année-là, l’écurie italienne avait remporté le championnat du monde des voitures de sport devant Alfa Romeo et Porsche avec sa 312PB. Cette année-là, d’ailleurs, Ferrari n’avait terminé que quatrième du championnat du monde de Formule 1. Exactement son classement actuel !

Alpine devant Peugeot dans les profondeurs du classement

Derrière Ferrari, Toyota et Porsche, Cadillac a fait bonne figure en terminant en quatrième position des constructeurs. BMW suit en cinquième position et il faut descendre jusqu’en sixième position pour trouver le premier constructeur français, Alpine. Malgré quelques coups d’éclat et surtout une victoire aux 1000 km de Fuji en septembre, la marque du groupe Renault n’a rien pu faire à la régulière face aux meilleurs constructeurs du championnat. Certes, elle signe tout de même en WEC de meilleurs résultats qu’en F1 où elle fait office de lanterne rouge !

Septième, Peugeot ne termine qu’à deux petits points d’Alpine (84 contre 86) et ne devance qu’Aston Martin chez les écuries. Pour ces deux formations françaises, il faudra tenter de faire mieux en 2026 dans un plateau qui ne comprendra plus Porsche parmi les écuries officiellement soutenues par des constructeurs.

