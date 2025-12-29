Au fait, comment va Tesla?

La fin d’année approche, et avec elle vient la période des bilans. C’est donc l’occasion de se pencher sur le cas de Tesla, qui ne se porte pas si mal qu’on le dit. Sur le marché du neuf, les données du cabinet Dataforce montrent que l’Américain reste leader des immatriculations d’électriques en Europe avec une Model Y confortablement installée au premier rang sur une période janvier-novembre (127 000 unités vendues), tandis que la Model 3 se place au troisième rang (76 000 unités).

Mais attention, toutes deux voient leurs ventes baisser dangereusement. L’érosion atteint -30% pour la Y et -22% pour la 3, ce qui n’est pas bon dans un contexte d'éaccélération du marché global de l’électrique: les ventes du Top 10 européen des ventes de voitures électriques sur la période janvier-novembre ont ainsi progressé de 27%. Si Tesla garde l’avantage, il est confronté à une concurrence qui affûte son offre. On citera notamment les Skoda Elroq (81 000 exemplaires et numéro 2 des ventes d’électriques en Europe), VW ID.4 (n°4), Renault 5 (n°5 et leader des ventes de citadines électriques sur le Vieux continent), ou bien encore la Kia EV3 (n°8). Tous ces modèles grignotent des parts de marché.

Cela nous amène aux ventes Tesla sur le marché de l’occasion : 236 Model Y étaient proposées sur La Centrale (qui appartient au même groupe que Caradisiac) au 27 décembre, et 524 Model 3 : l’offre est de plus en plus riche car ces modèles sont présents depuis plusieurs années sur le marché français. De plus, la marque dispose de son propre réseau de Superchargeurs (en plus des bornes publiques), ce qui facilite la vie de ses utilisateurs et rassure les nouveaux venus à l’électrique, nombreux sur le marché de l’occasion.

Cela explique pourquoi les Tesla sont très prisées sur le marché de la seconde main. Toujours sur une période janvier-novembre, les données de NGC-data) font état de 11 600 Tesla Model 3 ayant changé de mains, valeur en progression de 46%. Et 5530 Model Y ont été écoulées, chiffre en hausse de…95% ! A titre de comparaison, la VW ID.4 ne s’est vendue qu’à 995 exemplaires (+21%) sur la période. Les Tesla sont des stars de l’occasion, en électrique tout du moins, car elles offrent un redoutable rapport prix/prestations. Le Musk-bashing de l’hiver 2024 semble loin, et si baisse des ventes il y a (en neuf), celle-ci est avant tout le fait d’une concurrence de plus en plus affûtée. Tesla devient peu à peu un constructeur parmi d’autres, finalement.