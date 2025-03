Les nuages semblent s’amonceler sur Tesla, avec une capitalisation boursière en baisse, des ventes qui dévissent en attendant le renouvellement du Model Y dont le succès sera déterminant pour la suite, et des épisodes de vandalisme qui se multiplient. Le week-end dernier, la façade du siège français de la marque de voitures électriques a été attaquée pour la deuxième fois en deux mois par des activistes écolo (un comble!). Pour toutes ces raisons, on entend dire çà et là que Tesla est en grande difficulté et, surtout, que nombre de propriétaires se précipiteraient pour se débarrasser de leur voiture, soit par « anti-muskisme », soit par crainte des actes de dégradation sur leur voiture. Mais il y a parfois un fort décalage entre le bruit médiatique et la réalité du terrain, il faut bien le reconnaître. Pour cette raison, votre serviteur s’est rendu au Superchargeur de Tesla de Parly 2 (Yvelines) hier lundi pour sonder les propriétaires de Tesla pendant qu’ils procédaient à la recharge de leur voiture. Et sans grande surprise, il faut bien l’admettre, les positions étaient nettement plus nuancées que ce que les déclarations martiales entendues régulièrement laissaient craindre.

« Le personnage de Musk est étrange mais les voitures sont top », déclare Christophe, pendant la recharge de la Model S qu’il possède depuis 11 ans et dont il est très content. Et s’il a collé à l’arrière de sa voiture le fameux autocollant « j’ai acheté la voiture avant qu’Elon devienne fou », commandé sur le web, il prévient: « je vais la garder. » Thomas, utilisateur d’une Model 3 depuis un an et demi, est lui ravi de cette voiture qui représente « une autre philosophie de conduite » : « je l’ai eue avant la période de Tesla-bashing, je l’aurai après, on a des pouces vers le haut ou le bas mais je ne me soucie pas de ce que les gens pensent. C’est Elon Musk qui a des problèmes, pas moi. C’est une bonne voiture, on fait des kilomètres sans se ruiner. » Le vandalisme, une crainte ?: « j’ai eu une fois une étiquette collée sur la voiture, avec le message "Tout le monde déteste Elon Musk", mais ce ne sont pas de gros dégâts. Reste que si je devais utiliser mon propre argent, je ne me dirigerais pas vers un gérant aussi fou. On ne connaît pas l’avenir de Tesla. Musk a l’air un peu à la ramasse, on ne sait pas à quoi s’attendre. »

"Si je devais repartir je repartirais sur une Tesla."

Christophe, qui roule en Model 3 2019, ne relève pas de souci particulier : « je vis très bien les choses malgré les dégradations qui peuvent toucher les voitures. Tout ça n’a aucune répercussion sur mon amour de la voiture, ses fonctionnalités, son autonomie, rien du tout.» Un Tesla-addict parfaitement assumé : « Je suis complètement serein. Si je devais repartir je repartirais sur une Tesla. Libre à chacun de prendre sur soi les déclarations des Musk ou pas. Je garderai un œil sur ce qui se fait en Chine et qui est quand même pas mal. Il faut voir les conditions. Mais pas d’intention de changer a priori. »

A quelques mètres de là, Pascal recharge sa voiture de fonction, une Peugeot 3008 électrique…qui remplace une Tesla qu’il appréciait beaucoup : « D’un point de vue perso ce qui se dit autour de Tesla me pousserait à la réflexion mais je considèrerais avant tout mon intérêt personnel. J’avais la Model 3 mais je viserais plus une marque française que la Tesla au vu du contexte. Le marché à tellement évolué que les autres marques se hissent au niveau de Tesla. Mais ce n’est pas la situation géopolitique qui me ferait changer d’avis, c’est juste l’intérêt personnel.»

"Musk? Il y a le monsieur et il y a la marque."

Patrice, chauffeur VTC, possède un Model Y depuis 1 an et demi et s’en dit très content : « ce qu’il se passe autour de Musk je m’en f…. Cette voiture c’est pour le business et j’en suis très satisfait en termes de consommation : je suis passé de 1 400 € de budget carburant mensuel à 450 €. Pour mon activité c’est parfait, en dynamisme comme en consommation. ». Aucune intention d’abandonner la Tesla, donc : « Moi je veux monter en gamme, je veux prendre la 7 places. S’ils lancent un van je suis partant. Je reste chez eux. Pour le métier ce sont les meilleures voitures. Les prises de position de Musk sont son problème, pas le nôtre. » Mais Patrice de concéder malgré tout que « c’est dommage qu’il ait pris parti comme il a pu le faire, le monde est sensible à ces détails. »

Mohammed, chauffeur VTC lui aussi, circule en Model Y depuis 2 ans : « j’en suis très content. Cela permet d’optimiser chiffre d’affaires et dépenses. Avant j’en étais à 1200 € de gazole, aujourd’hui c’est 300 € d’électricité. Le seul souci ce sont les pièces détachées. Si je veux changer bras d’essuie-glace on n’en trouve pas. Mais sur ce qu’on entend sur Musk je n’en ai rien à faire. Je suis très loin pour le juger. Ce qui m’intéresse c’est la voiture. Le vandalisme ? J’aimerais bien qu’ils mettent le feu à la voiture et l’assurance m’en donnerait une nouvelle! Le sujet Musk, je ne sais même pas de quoi il s’agit. On est loin, il s’en fout de nous. Il a plus de 300 milliards de dollars de fortune. Il y a le monsieur et il y a la marque. La marque est top, c’est une jolie voiture. La personne on peut en discuter, mais si Leclerc fait demain des déclarations du même genre, ça ne va pas vider les centres commerciaux du jour au lendemain. Les gens ont besoin de consommer. »

Autant de points de vue finalement très pragmatiques, loin des considérations idéologiques qui ont prévalu ces derniers temps.