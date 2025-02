Tesla Model Y Grande autonomie Transmission intégrale: c'est pourtant facile de ne pas se trumper

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

En bref

SUV familial électrique 5 places

Gamme à partir de 44 990 €

Modèle essayé : 52 990 €

Quand une voiture se hisse en tête des ventes mondiales deux années de suite, comme c’est le cas de la Tesla Model Y en 2023 et 2024, son renouvellement revêt une importance stratégique. Surtout dans le cas inédit où, comme ici, les résultats commerciaux de la marque semblent négativement impactés par les prises de position politiques de son fantasque patron Elon Musk. Mais si vous nous faites l’honneur de lire ces lignes, c’est surtout le signe que vous avez juste envie de trouver une réponse à la question suivante : la nouvelle Tesla Model Y est-elle toujours la référence de sa catégorie ?

A la manière de ce que pouvait faire un Audi à sa grande époque (pas si lointaine), Tesla a opté pour une évolution en douceur d’une génération à l’autre. En clair, il n’est pas nécessaire de bouleverser une recette qui a fait ses preuves. Le dessin de la coque reste d’ailleurs la même, et la nouvelle Y se reconnaît aux barres lumineuses avant et arrière qui remplacent désormais les phares, lesquelles confèrent un fumet assez futuriste au modèle. Autre évolution visuelle majeure, les nouveaux enjoliveurs garnissant les roues de 19 pouces fournies en série sur toutes les versions de la Model Y, et présentés comme particulièrement aérodynamiques. Ils sont aussi hélas fort laids, et il sera avantageux de les réserver à l’usage autoroutier, plus énergivore.

Longue de 4,79 m, la Model Y profite d’un bouclier avant redessiné de façon à mieux ancrer la voiture visuellement tout en favorisant l’écoulement de l’air. Celui-ci reçoit, et c’est inédit, une petite caméra dans sa partie basse, laquelle permet donc de visualiser ce qu’il se passe durant les manœuvres. Le spoiler arrière est lui aussi refondu : il accueille désormais la plaque d’immatriculation, et son rallongement, dicté par des considérations aéro, lui permet d’offrir une meilleure protection à la poupe de l’auto. Il accueille aussi un volet mobile permettant d’accéder aisément au crochet de remorquage (jusqu’à 1600 kilos) proposé en option à 1 350 €.

A bord, la voiture évolue en douceur visuellement, mais en profondeur techniquement. Si l’écran central multimédia, d’une diagonale de 15,4 pouces, reste le même que précédemment, les différences sont nombreuses. On relève ainsi la disparition du sélecteur de vitesse à droite du volant : il faut désormais recourir à un curseur numérique positionné en haut à gauche de l’écran pour commander marche avant, marche arrière, et frein de stationnement. On s’y habitue rapidement. Précisons au passage qu’en cas de défaillance de l’écran, un « pad » de secours est implanté au niveau du plafonnier de façon à assurer la bonne marche de la voiture. Enfin, le passage de la marche avant à la marche arrière (ou inversement) s’opère à une vitesse inférieure à 8 km/h.

Le seul commodo subsistant est celui du clignotant, à gauche du volant. Ce dernier est redessiné et accueille des boutons aux fonctionnalités personnalisables. On remarque aussi les soins supplémentaires apportés à la finition, avec des matériaux textiles courant sur la planche de bord, à quoi s’ajoute de l’aluminium sur la console centrale ainsi que de fines bandes lumineuses courant le long de l’habitacle. On est encore loin des standards allemands en matière de présentation intérieure, mais on peut saluer les efforts apportés par Tesla.

Il est en revanche un point sur lequel l’américaine (fabriquée en Allemagne) domine les débats, c’est celui de l’espace à bord et de la modularité. Les passagers arrière profitent toujours d’un espace aux jambes record, et disposent maintenant de leur propre écran multimédia de 8 pouces permettant d’accéder aux fonctions de ventilation et d’infodivertissement de la voiture. Ils peuvent aussi commander l’avancement du siège avant droit, de façon à maximiser l’espace aux jambes.

La banquette est en partie redessinée, et toujours rabattable en trois parties selon un découpage 40/20/40, ce qui permet de glisser des objets longs sans obérer les capacités d’accueil. Celle-ci répond désormais uniquement à des commandes électriques, que ce soit pour abaisser ou remonter les dossiers.

Un mot, avant de prendre le volant, sur les capacités de chargement : celles-ci s’établissent à 864 litres à l’arrière en comptant le sous-coffre et les puits latéraux. A cela s’ajoutent les 117 litres disponibles dans le coffre avant, ou frunk, et le tout n’incite pas à voyager léger ! Or, comme vous allez le constater page suivante, cette voiture donne surtout envie de rouler loin.