Tesla Model Y Grande autonomie Transmission intégrale: c'est pourtant facile de ne pas se trumper

La Model Y Grande autonomie Transmission intégrale dispose d'un équipement des plus complets, et peut-être choisie telle quelle sans option, à l'exception du câble connecteur mobile permettant de recharger sur une prise 220V, qui peut s'avérer bien pratique en voyage. Celui-ci était founi en série il y a quelques années, soit dit en passant...

Reste que de la recharge des téléphones par induction aux deux écrans multimédia en passant par les sièges chauffants (et ventilés à l'avant) ou le toit vitré panoramique, rien ne manque à bord.

Sont fournies d'office les roues de 19 pouces (autonomie annoncée de 586 km), que l'on pourra remplacer par des modèles 20 pouces facturés 2 100 € (autonomie de 568 km). La couleur blanche de notre modèle d'essai est celle fournie d'office, et il faut rajouter 1300 € pour disposer du noir ou du gris foncé. Et encore 1300 € de plus pour parer l'auto du fameux gris "quicksilver" ou du rouge "ultra" multicouches. Les sièges blancs réclameront 1 190 € de rallonge, et le crochet "1 600 kg" un effort de 1 350 €. Attention, la configuration "7 sièges" n'est pas encore disponible, elle arrivera plus tard dans l'année.

Un mot, enfin sur la conduite autonome: l'autopilot founi en série permet déjà une conduite très assistée (maintien dans la file, interdistances, etc.), et le pack "autopilot amélioré" à 3800 € ajoute une conduite semi-autonome sur auotoute, dépassements inclus. Attention, le pack "capacité de conduite entièrement autonome", facturé 7500 €, en réalise moins que ce que son appellation laisse augurer: il ne réalisera pas un Paris-Lyon pendant que vous dormez tranquillement au volant. Il gère toutefois aussi les feux de signalisation et les panneaux stops, mais coûte bien cher pour ce qu'il apporte réellement.