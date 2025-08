Il ne faut pas avoir peur de l'Aston Martin Vanquish et de son terrifiant V12

EN BREF V12 biturbo 835 ch & 1 000 Nm 0 à 100 km/h en 3,3s Vmax de 345 km/h 389 294€ (malus 70 000€)

Aux côtés du SUV DBX et de la supercar Valhalla, Aston Martin propose plusieurs nuances de GT dans sa gamme actuelle. L’entrée de gamme Vantage se focalise sur le sport pour attaquer les Porsche 911 Turbo et autres Mercedes-AMG GT avec une approche assez radicale. La DB12, elle, vise plutôt la Bentley Continental GT et la Maserati GranTurismo avec sa silhouette de 2+2 luxueuse. Quant à la nouvelle Vanquish, elle cible les GT les plus haut de gamme du marché : la Ferrari 12cilindri et, d’une certaine manière, la Lamborghini Revuelto bien que cette dernière réponde à une philosophie de conception plus extrême.

Ces GT modernes d’Aston Martin reposent sur une architecture en aluminium apparue d’abord sur la DB11 de 2016 puis reprise sur la Vantage de 2018 et la DBS Superleggera cette même année. Considérablement retravaillée sur les modèles actuels avec de grosses différences structurelles, un circuit électronique entièrement nouveau, un différentiel arrière piloté électroniquement et des suspensions repensées (conçues autour d’amortisseurs Bilstein DTX), cette plateforme a été particulièrement poussée sur la nouvelle Vanquish : alors que l’ancienne DBS Superleggera qu’elle remplace restait très proche de sa « petite sœur » la DB11, elle utilise un empattement rallongé de 8 centimètres au niveau de l’espace entre les roues avant et le montant A du pare-brise. Carrossée en carbone contrairement à la DB12 et à la Vantage, elle donne ainsi l’impression de posséder un capot à la longueur interminable dans la plus pure tradition des dragsters à deux places moteur avant (Mercedes-McLaren SLR, Dodge Viper, Ferrari F12 et descendantes). Elle ressemble un peu à la très exclusive One-77 dans sa silhouette et garde une face avant « traditionnelle », mais arbore une poupe bien distincte de celle des autres Aston Martin.

La plus élégante du lot ?

Malgré sa partie arrière assez audacieuse, cette nouvelle Aston Martin Vanquish conserve bien les codes stylistiques de la marque et se conforme à l’idée qu’on a de ces autos : des machines plus belles et élégantes que les autres, loin de l’extrémisme de Lamborghini et de l’audace parfois un peu déroutante de Ferrari (regardez la 12cilindri !).

L’intérieur se veut plutôt classique lui aussi avec les habituelles garnitures en cuir dont la qualité n’a rien à envier à celles de Rolls-Royce ou Bentley et une planche de bord au style léché. Comme les autres nouveautés d’Aston Martin, la Vanquish embarque une technologie enfin au niveau de la concurrence avec une interface numérique efficace et un équipement en rapport avec son statut de grande voyageuse de luxe, allant jusqu’au régulateur de vitesse adaptatif et au système de maintien dans la voie.

Il n’y a plus de places arrière (désormais réservées à la DB12) et le coffre revendique 248 litres de volume. A titre de comparaison, c’est légèrement moins bien que dans une Ferrari 12cilindri (270 litres à l’arrière) mais beaucoup mieux que sur une Lamborghini Revuelto (112 litres à l’avant).