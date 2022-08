Opel Astra 4 (2009-2015) : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Le quatrième opus de la familiale compacte allemande voit le jour au cours de l'été 2009. Confrontée à un marché très concurrentiel dans ce segment (Peugeot 308, Renault Mégane, Volkswagen Golf, Ford Focus...) elle aura malheureusement bien du mal à s'imposer malgré le large choix de motorisations disponibles au catalogue, tant en essence qu'en diesel et de carrosseries (berlines 4 et 5 portes, break Sports Tourer et coupé GTC. Sur le plan fiabilité, elle progresse certes par rapport à sa devancière, mais n'est pas exempte d'avaries récurrentes, notamment du côté des blocs diesels. Pour ce qui est de l'offre en seconde main, il n'y a pas pléthore. Il vous faudra donc faire preuve de patience pour en dénicher une proche de chez vous. Et pour les tarifs, ils n'ont rien d'exceptionnels. Seul intérêt, les finitions haut de gamme ne sont pas forcément vendues plus cher que les autres. Privilégiez-les donc !

Sous le capot

En diesel

1.3 CDTI : 95 ch, 125 ch

1.6 CDTI : 110 ch, 136 ch

1.7 CDTI : 110 ch, 125 ch, 130 ch

2.0 CDTI : 160 ch, 165 ch

En essence

1.4 Twinport : 100 ch

1.4 Turbo : 120 ch, 140 ch

1.6 Turbo : 180 ch

L'ASTRA 4 A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Sur cette Astra, la ''deutche qualität'' ne semble pas être un atout. Bon nombre de possesseurs évoquent une finition légère avec la présence de plastiques bas de gamme, mal assemblés et qui s'usent et se rayent rapidement.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Un point positif pour la compacte allemande. Qu'il s’agisse des freins, de la suspension ou de l'échappement, ça résiste.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Elles ne sont pas données. La majorité d'entre elles coûtent près de 20 % plus cher par rapport à celles de la concurrence française et même comparées à celles d'une VW Golf !

Est-elle chère à entretenir ?

Pas mieux côté entretien. Avec des prix de pièces détachées élevés, passer dans une concession Opel ne s'oublie pas...