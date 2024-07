La nouvelle génération de Bentley Continental GT est désormais disponible en Europe, mais à quel prix ?

La firme britannique a choisi le Concours d’Élégance de Tegernsee, qui aura lieu en Allemagne les 26 et 27 juillet prochains pour lancer officiellement son nouveau coupé GT.

Pour Bentley, il s’agit ni plus ni moins de sa voiture la plus puissante. Grâce à son V8 bi-turbo 4.0 épaulé par un moteur électrique logé dans la boîte de vitesse, la puissance cumulée atteint 782 ch et un couple de 1 000 Nm ! Voilà de quoi propulser la belle de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et d’atteindre 335 km/h en vitesse de pointe, le tout dans un confort royal.

Dans le même temps, Bentley annonce une autonomie en électrique de 81 km et des émissions de CO2 de 29 g/km, grâce à l’homologation WLTP très favorable aux hybrides rechargeables. Elle peut ainsi compter sur son accumulateur de 25,9 kWh de capacité.

C’est comme cela que cette Continental Gt Speed échappe à tout malus écologique. Toutefois, la facture s’annonce salée, même si elle est encore inconnue elle pourrait dépasser les 300 000 €. La variante Cabriolet ira bien sûr encore plus loin...

Pour les moins fortunés, il existe une solution, s’offrir la première génération apparue en 2003 et abritant sous son capot un noble moteur W12. Les premiers prix débutent à 25 000 €, mais gare au coût d’entretien.