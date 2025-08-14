Bientôt une Renault électrifiée reprenant la technologie du Chinois Geely

Outre leur collaboration au sein de la coentreprise Horse réservée à la conception des moteurs thermiques et hybrides, Renault et Geely multiplient les projets communs. L’été dernier, par exemple, la marque au losange a présenté son nouveau Grand Koleos, un SUV à moteur essence (également disponible en version hybride) reprenant le châssis et la technologie du Geely Monjaro spécialement conçu pour le marché sud-coréen. Geely possède d’ailleurs 34% de la filière sud-coréenne de Renault.

D’après les journalistes chinois de TMTPost, Renault prépare une autre collaboration étroite avec son partenaire Geely. Cette fois, le but sera de concevoir un tout nouveau modèle reposant sur la plateforme GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) de Geely, déjà utilisée dans plusieurs modèles de la marque commercialisés en Chine (le SUV Galaxy E5 et la petite Xingyuan. Notamment).

Un SUV pour certains marchés hors Europe

Toujours d’après les journalistes de TMTPost, ce futur véhicule de Renault sera conçu en Chine mais se destine à d’autres marchés que celui de l’Empire du milieu : la Corée du Sud, d’autres pays de l’Asie du Sud-Est ou certains d’Amérique centrale seraient visés en priorité. Ce nouveau véhicule, qui pourrait être à la fois électrique et hybride rechargeable, n’a donc pas vocation à être vendu chez nous en Europe. Il prendrait la forme d’un SUV, probablement de taille familiale.

Il y a quelques mois, ce sont les annonces autour du développement de la future Renault Twingo qui avaient défrayé la chronique : l’ancien patron de Luca de Meo avait alors inauguré le nouveau département ACDC de Renault en Chine et annoncé qu’une grande partie de la conception de la prochaine microcitadine électrique de la marque serait délocalisée là-bas (stratégie également choisie pour la future Dacia Sandero électrique).

Pas de collaboration avec Geely sur les Renault européennes pour l'instant

Ce futur véhicule conçu sur une plateforme Geely n’a rien à voir avec ces projets-là et le constructeur chinois n’est pas impliqué dans le développement des prochains modèles électriques de Renault prévus pour l’Europe.