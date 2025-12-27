Quelle est ta voiture coup de cœur de cette année ?

Ouah quel dilemme ! Loin des battements intensifs d’un cœur amouraché, du tréfonds d’une arythmie soudaine surgie la Smart #5. Un SUV électrique familial, spacieux, modulable, pratique, et presque désirable, ce qui est un compliment.

Quelle est la voiture qui t’a le plus déçu ?

Difficile de choisir. Je peux en citer une kyrielle, mais s’il ne doit en rester qu’une ce sera la Lancia Ypsilon HF. Une énième déclinaison de la petite bombinette en jouant la carte du mythe ressuscité, faut pas pousser.

Quels modèles 2026 attends-tu avec impatience ?

Avec impatience ? Aucun ! Par contre, je goûterai bien aux plaisirs (ou non) de la nouvelle Twingo électrique. Non, par amour du design néo-rétro. Elle préfigure pour moi le prototype de la nouvelle génération de petites citadines, comme le fut en son temps sa devancière thermique. Signature d’un retour vers le futur des petites voitures européennes en version électriques ?

Dans l’actualité auto qu’est ce qui t’a le plus énervé ?

Dans le genre, qui me donne de l’urticaire, l’erratique position de l’Union européenne en matière de politique automobile n’est rien au regard du numéro de commedia dell’arte des deux ex. Carlos (Tavares) & Carlos (Ghosn), deux anciens capitaines d’industrie prennent tribune à la moindre occasion pour asséner leur vérité. L’esprit clair, le verbe précis, ils s’octoient satisfecits et s’exonèrent de toute erreur. Une défense pro domo, que je trouve exaspérante.

Quand passeras-tu à l’électrique ?

Je suis prêt pour la voiture à batterie, mais l’est-elle pour moi ? Je suis séduit par leur silence, leur technologie, leur confort de conduite… L’autonomie est aujourd’hui suffisante, les temps de recharge se réduisent à vue d’œil (12 minutes 20-80 % sur Xpeng), le nombre de bornes ne cesse de croître… Reste la question du tarif. Ma prochaine auto sera à batteries mais pas à tout prix.

Les voitures chinoises, une source d’inquiétude ?

À l’essor des voitures chinoises, s’oppose le déclin de l’industrie automobile traditionnelle européenne et française. Grâce à des voitures au rapport qualité/prix inégalé, une capacité d’adaptation incroyable, les véhicules chinois se sont imposés sur quasiment tous les marchés mondiaux, de la Thaïlande (33 % de voitures chinoises) au Chili (30 %). Je ne vois pas l’Europe y échapper. Si les constructeurs chinois implantent des usines en Europe, ce n’est pas pour le plaisir de créer des emplois.

Le made in France a-t-il encore de l’avenir ?

Je le souhaite. Mais le made in France souffre. Tendance toujours plus forte à la délocalisation, coût de la main-d’œuvre, prix de l’énergie, nouvelles habitudes de consommations… La production au sein des usines automobiles en France s’est réduite de 2 % en 2024, avec à peine plus de 850 000 voitures particulières assemblées contre 3 millions en… 2005. Et aucun constructeur Chinois n’a pour l’heure choisi la France pour implanter son usine européenne.

Le Kei-cars arriveront-elles un jour ?

La Kei-car européenne me parait au mieux un casse-tête, au pire une fausse bonne idée. Créer une catégorie à part, aux normes allégées, avec usage réel extrêmement limité est-il souhaitable et acceptable sur nos routes ? La commission européenne elle-même en doute. La nouvelle catégorie de petites voitures électriques abordables, appelée M1E regroupera des voitures électriques de 4,2 m de long. Très proche de nos citadines actuelles.

Ton souhait auto pour 2026 ?

Je souhaite, qu’on arrête la multiplication des signatures lumineuses à tout va. Nos voitures ressemblent de plus en plus à des sapins de Noël. Une dérive esthétique et fonctionnelle où le led, sous prétexte de modernité, prétend redéfinir le design automobile. Au diable, proues et poupes enguirlandées.

Une route déserte rien que pour toi et n’importe quelle voiture : Quelle route et quelle voiture choisis-tu ?

Un road trip sur la Route de la soie au volant de la Rolls-Royce Phantom de John Lennon. 7 000 bornes, 40 pays visités à travers l’Asie, le Moyen Orient et l’Europe. Un périple hippie chic. L’esprit rebelle dans l’incarnation du luxe anglais. Cuir moelleux, solide mécanique et platine vinyle. Sur laquelle tourneront en boucle Led Zeppelin, Grateful Dead, The Who, Janis Joplin et The Beatles.