Les modèles favoris des voleurs de voitures ne sont pas ceux auxquels on pense spontanément

Les années passent et les technologies évoluent, mais le vol de véhicules reste l’une des activités favorites des malfrats. Quelques 125 200 méfaits ont ainsi été enregistrés en France l’an dernier, soit une moyenne de 343 par jour. Cette valeur qui fait de notre pays l’un des champions européens, malgré une baisse de 10% par rapport à 2024.

Quant aux méthodes des voleurs, elles n’ont guère évolué ces dernières années, sachant qu’il s’agit de techniques dites « électroniques » dans près de 9 cas sur 10 : « ce chiffre illustre les modes opératoires (mouse jacking, attaque relais, vol via la prise de diagnostic embarquée, etc.) qui permettent de déverrouiller et/ou démarrer le véhicule sans effraction, tout en neutralisant rapidement les systèmes de sécurité embarqués dans ces mêmes véhicules » commente Coyote Secure, qui rend publique ce lundi l’édition 2026 de son Observatoire des vols et de la récupération après-vol.

L’entreprise commercialise depuis 2018 de petits boîtiers traceurs qui permettent de localiser un véhicule volé, dont elle s’enorgueillit d’avoir équipé 500 000 véhicules en France, mais aussi en Belgique, au Luxembourg et en Espagne. Le principe de fonctionnement : une fois un véhicule déclaré volé, les « détectives » de l’entreprise se mettent en chasse et, avec l’appui des forces de l’ordre, procèdent à la récupération des biens. « En 2025, nos détectives Coyote ont mené des centaines d’opérations dans 9 pays différents en Europe. Notre coopération et nos partenariats avec les forces de l’ordre dans la grande majorité des pays européens nous ont encore permis d’atteindre un taux de récupération inégalé avec 91% des véhicules volés récupérés en 48h. Cette efficacité contribue considérablement à réduire le coût de la sinistralité vol et donc limiter l’impact du vol sur nos partenaires assureurs et nos clients », observe Benoit Lambert, Directeur Général de Coyote. Si empêcher le vol est quasiment impossible, organiser la récupération des véhicules devient indispensable.

Les véhicules visés sont variés, mais Coyote précise que dans 45% des cas les bandits jettent leur dévolu sur de paisibles SUV à motorisation hybride. Ceux-ci seront soit maquillés avant d’être revendus, souvent à l’étranger, soit désossés de façon à alimenter les trafics de pièces détachées. Et l’entreprise de détailler le mode opératoire : « Le véhicule est ciblé par un réseau et parfois mis sous surveillance pendant plusieurs jours avant d’être volé. Une fois volé sur le territoire français, les malfaiteurs acheminent la voiture le plus rapidement possible (en quelques heures) en dehors des frontières dans un atelier ou garage clandestin. Dans 50% des cas nos opérations à l’international, conduisent les équipes opérationnelles en Belgique, 20% en Allemagne, 10% en Allemagne, 5% aux Pays-Bas… Dans cet atelier le véhicule est complètement maquillé de sorte à neutraliser tous les moyens d’identification (marquage, gravage, n° de série, , VIN etc.). Le véhicule une fois maquillé dispose d’une toute nouvelle identité et est réintégré dans le circuit en toute légalité puis revendu à des particuliers sur le marché intérieur ou dans les pays voisins. »

Autres cibles de choix, les véhicules de loisirs dont le « risque vol » a augmenté de 30% l’an dernier, ainsi que les utilitaires : « les volumes de vols de véhicules utilitaires représentent désormais plus de 11% des vols en France contre 8% en 2024. Les véhicules de loisirs comme les vans ou les camping-cars, sont également de plus en plus prisés. Le risque de vol sur ce type de véhicules progresse fortement en 2025, avec une augmentation de 30% par rapport à l’année précédente. La valeur de ces véhicules estimée entre 60 000 € et 120 000 € selon les modèles, semble présenter un intérêt pour la criminalité automobile lors de la revente de ces derniers »

Enfin, tous les Français ne sont pas égaux face au vol : l’Ile-de-France concentre en effet 50% des cas de vols enregistrés par Coyote Secure, devant le Nord (20%), le grand Est et l’arc méditerranéen.