Mercedes Cl 2

Les fans Mercedes ne comprendront pas l’intérêt de défigurer ce coupé au look spectaculaire

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

1  

Moderniser un coupé avec des éléments des véhicules récents n’est pas toujours une bonne idée. La preuve avec cette sublime Mercedes CL de la génération C215 tristement transformée par un propriétaire russe.

Porsche 911, BMW Série 5 ou encore Mercedes Classe G : les modèles régulièrement replâtrés de manière artisanale pour gagner quelques années et une aura un peu plus marquée dans la circulation ne manquent pas. Mais parfois, la démarche prend une direction très discutable. Voici par exemple la Mercedes CL cru C215 revue avec des pièces de coupé quatre portes CLS et de cabriolet SL.

Le court clip partagé sur le réseau social Instagram montre l’étendue de la catastrophe. Les quatre projecteurs ronds sont remplacés par des optiques de SL R231 tandis que les feux de la poupe proviennent d’une CLS C218. Deux voitures plutôt réussies du côté du style. Hélas, la Mercedes Cl produite à partir de 1999 n’a pas à rougir avec ses lignes élancées et son positionnement grand coupé de luxe placé à l’époque au sommet des marques premium.

Une auto entre deux époques à préserver

Par encore suffisamment ancienne pour intéresser les collectionneurs les plus fortunés, ni assez récente pour faire rêver les automobilistes souhaitant un véhicule statutaire, la Mercedes CL C215 se trouve actuellement au creux de la vague. Nul doute que des amateurs abritent déjà quelques exemplaires pour préserver la superbe de ce coupé typique des années 2000 malgré son tarif relativement abordable sur le marché de l’occasion.

