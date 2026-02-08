Le jour où un commissaire a poussé le pilote de Formule 1 Pedro de la Rosa dans une rivière

Les premiers essais de la saison 2026 de Formule 1 viennent de se tenir sur le circuit de Barcelone et ils étaient particulièrement attendus : la discipline se prépare à vivre un important changement réglementaire et tout le monde se demande quelle écurie négociera au mieux ce nouveau virage. En 2022, dernier gros changement réglementaire en date, c’est Red Bull qui s’était nettement imposé. Depuis deux saisons, McLaren avait cependant réussi à devancer tout le monde et à enchaîner les titres.

Même si ces premiers essais n’étaient pas spécialement révélateurs, Mercedes, Red Bull, Ferrari et McLaren semblent déjà atteindre un niveau de compétitivité prometteur. Du côté de chez Alpine, Audi, Cadillac, Aston Martin et Williams en revanche, il y a de gros doutes.

En 2002, Pedro De la Rosa tombait dans une rivière

En attendant les prochains essais qui se tiendront à Bahreïn cette semaine, la Formule 1 revient sur une archive particulièrement drôle de la saison 2002. Cette année-là, le pilote espagnol Pedro de la Rosa conduisait une Jaguar-Ford, monoplace pas spécialement compétitive (dont l’écurie sera ensuite rachetée par Red Bull avec le succès que l’on connaît).

Lors du Grand Prix des Etats-Unis, il a dû abandonner. Après avoir garé sa monoplace sur le bord du circuit, un commissaire de piste particulièrement précautionneux l’a pressé d’enjamber le rail de sécurité pour se mettre à l’abri. Dans la précipitation, ni le commissaire ni Pedro de la Rosa n’ont pris le temps de vérifier ce qu’il y avait derrière : « il y a un commissaire qui m’a un peu stressé, il m’a demandé de sauter alors j’ai sauté mais il y avait une rivière alors je suis juste tombé dans la rivière. Ils auraient dû me prévenir », s’amusait-il au micro de la télévision après son abandon. Après son saut malheureux dans la rivière, Pedro de la Rosa est ensuite devenu pilote titulaire pour l’écurie McLaren (2006) puis chez BMW-Sauber (2010), Sauber (2011) et HRT (2012).

Les essais reprennent le 11 février

On en saura un peu plus sur les forces en présences de cette nouvelle saison de Formule 1 cette semaine, avec les essais de Bahreïn qui se tiendront du 11 au 13 février. Le premier grand prix de la saison, celui d’Australie, aura lieu le 8 mars prochain.