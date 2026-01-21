La toute première Formule 1 d’Audi a exactement le même nom que la Renault championne en 2006

Dès le 26 janvier prochain et jusqu’au 30 janvier, toutes les écuries du championnat du monde de Formule 1 se retrouveront sur le circuit de Barcelone pour les premiers essais privés d’une nouvelle race de monoplaces après l’ère des autos à effet de sol (2022-2025).

Personne ne sait ce que va donner cette nouvelle règlementation technique, conservant le V6 turbo 1,6 litre utilisé depuis la saison 2024 mais ajoutant une puissance électrique très supérieure et une gestion très poussée de la récupération d’énergie et de sa délivrance. Il se murmure en coulisses que certaines écuries ont opté pour des solutions techniques créatives et que la hiérarchie pourrait être totalement chamboulée cette saison.

L’Audi R26 avec ses peintures de guerre

Cette saison 2026 sera aussi la toute première d’Audi, débutant officiellement après ses épopées en rallye dans les années 80, ses passages en supertourisme, sa domination aux 24 Heures du Mans dans les années 2000 ou encore sa victoire au Dakar 2024.

L’ironie, d’ailleurs, c’est que sa première Formule porte le même nom que la monoplace de Renault engagée sur la saison 2006 du championnat : à l’époque, la R26 française avait décroché les deux titres pilotes et constructeurs avec Fernando Alonso, devant la Ferrari de Michael Schumacher.

Un ancien de Ferrari aux commandes

C’est d’ailleurs l’ancien directeur de la Scuderia Ferrari Mattia Binotto qui supervise le projet. Le moteur de la voiture est conçu à Neuburg an der Donau en Allemagne par Audi et l’écurie utilise toujours l’usine d’Hinwill en Suisse, créée par Sauber et rachetée par le constructeur aux anneaux, pour la conception de sa monoplace.

Ce sont Nico Hulkenberg et Gabriel Bortoleto, déjà pilotes pour l’écurie Sauber cette dernière saison 2025, qui défendront les couleurs de la nouvelle écurie Audi Revolut F1 Team. Le constructeur allemand prépare cette arrivée en Formule 1 depuis 2022.