Voici la Formule 1 d’Audi, en pleine course contre la montre

Le timing n’est sans doute pas idéal : entre le moment où Audi a annoncé son arrivée en Formule 1 et aujourd’hui, la situation économique du groupe Volkswagen s’est considérablement dégradée avec un repli des ventes et des bénéfices pour la marque aux anneaux (comme pour Porsche) et de nombreuses suppressions de postes prévues dans les prochaines années. A tel point d’ailleurs que des bruits de couloir laissaient imaginer des discussions houleuses en coulisses depuis l’année dernière au sujet de ce dossier de la Formule 1.

Un an après avoir annoncé l’arrivée du Qatar en tant qu’actionnaire minoritaire de l’écurie Sauber qui deviendra Audi en 2026, le constructeur allemand dévoile un concept-car montrant cette monoplace de l’année prochaine. Il ne s’agit évidemment pas de la vraie voiture (qui s’appellera sans doute R26), dont l’assemblage débutera en toute fin d’année et la présentation officielle interviendra juste avant les premières séances d’essai de 2026. Mais Audi expose déjà ses couleurs, avec du gris et du orange. Au moins ses voitures ne ressembleront pas à celles des autres écuries !

« Viser le titre mondial d’ici 2030 »

Le communiqué officiel d’Audi précise que la marque vise le « titre mondial d’ici 2030 », soit cinq saisons après son arrivée dans la discipline reine du sport automobile.

Rappelons que comme en 2014, les Formule 1 vont beaucoup changer la saison prochaine avec l’arrivée d’une nouvelle réglementation technique modifiant la motorisation hybride des voitures, avec davantage d’énergie électrique utilisée en plus du V6 turbo de 1,6 litre.

Un moteur Audi en retard ?

Nécessitant d’engager des centaines de millions d’euros d’investissement, la naissance d’un nouveau motoriste de Formule 1 (mais aussi de son écurie d’usine tout entière) n’est pas une mince affaire. D’après les spécialistes de F1 Insider, d’ailleurs, le moteur d’Audi aurait actuellement un petit déficit de puissance au banc d’essai par rapport à la concurrence, ce qui peut paraître compréhensible pour une toute nouvelle structure.

Audi s’appuie en tout cas sur l’écurie Sauber (qu’elle a rachetée), dirigée par Mattia Binotto qu’on avait précédemment connu à ce poste chez Ferrari. Ce sont Nico Hulkenberg et Gabriel Bortoletto, déjà titulaires chez Sauber actuellement, qui piloteront les deux Audi.