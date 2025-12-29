Les bilans 2025 - Olivier Cottrel : « la fin de l’hypocrisie des constructeurs et des prix cohérents »

Quelle est ta voiture coup de cœur cette année ?

Le Dacia Bigster. La logique de Dacia, de proposer des véhicules cohérents avec leurs prix de vente devrait une nouvelle fois payer, avec un véhicule pour lequel on a au moins le sentiment d’en avoir pour son argent.

Quelle est la voiture qui t’a déçu ?

La Smart #5. Elle est volumineuse, pèse lourd, coûte cher. Parmi beaucoup de modèles qui ne m’ont pas fait rêver cette année, la Smart est aussi sans doute celle qui me semble la plus en décalage avec son histoire, tout en n’apportant pas grand-chose sur un marché déjà saturé de véhicules de cette catégorie.

Quels modèles 2026 attends-tu avec impatience ?

Assurément la nouvelle Twingo. Renaissance d’un modèle mythique, la citadine électrique version 2026 ne renie pas son passé, et apportera un modèle accessible dans la gamme Renault.

Dans l’actualité auto, qu’est-ce qui t’a le plus agacé ?

Les discours hypocrites de certains dirigeants, se plaignant à la fois de ne pas vendre assez, et optant pour des hausses de prix générales de leurs véhicules. Entre marges opérationnelles et salaires des patrons qui explosent, la légitimité d’un tel discours perd toute crédibilité. Et de plus en plus de clients, même fidèles, finissent par aller voir ailleurs. Du côté des Chinois par exemple. Et il est difficile de leur donner tort.

Une pensée également pour le scandale des airbags Takata, qui en dit une autre fois long sur l’hypocrisie de certains constructeurs et grands patrons alors même que des vies humaines étaient, et sont, pourtant en jeu.

Quand passeras-tu à l’électrique ?

C’est déjà fait depuis maintenant plus d’un an. Après 15 000 km avec un modèle pourtant régulièrement raillé pour ses bugs en série (la Citroën eC3), je peux dire que je ne regrette absolument pas mon choix. Rechargeant uniquement à la maison, et moyennant une augmentation de 60 euros de ma facture d’électricité mensuelle, la voiture choisie me convient parfaitement pour l’utilité que j’en aie, à savoir des trajets mixtes, à la fois en ville et à la campagne, généralement compris entre 10 et 30 km.

Les voitures chinoises, une source d’inquiétude ?

Pour qui ? Pour quoi ? Pour les clients, pas sûr tant les constructeurs chinois ont permis un certain retour sur terre du marché auto, dont les prix ont eu tendance à s’envoler de façon totalement folle ces dernières années. La technologie proposée par les voitures chinoises n’a rien à envier à celle embarquée par les marques européennes. À un niveau de gamme égale, et à un tarif correspondant, la voiture chinoise en offre même souvent plus, poussant donc les constructeurs historiques à revoir leurs grilles tarifaires. Reste la question, toute personnelle celle-ci, de savoir à qui l’on préfère donner son argent.

Le made in France a-t-il encore un avenir ?

Qu’est-ce que vraiment le made in France aujourd’hui pour l’industrie automobile ? Une vraie opportunité industrielle ou une simple vitrine pour les marques encore implantées en France, et dont la fabrication locale se limite souvent à un ou deux modèles ? Le maintien de l’industrie auto en France est vital pour de nombreuses régions, pour préserver les emplois. Il faut malgré tout qu’il reste cohérent avec la demande. La France se doit de conserver une industrie auto leader, qui impulse de l’énergie et tire tout le pays vers le haut. Cela ne doit cependant pas se faire par des « cadeaux » aux constructeurs ou autres « incitations » venues d’un état qui cherche désespérément de l’argent et des économies de bouts de ficelle à faire partout ailleurs.

Les Kei Cars arriveront-elles un jour ?

Telles qu’elles sont pensées et conçues aujourd’hui je ne pense pas. Et je ne pense pas que cela serait d’ailleurs un bon signe que de voir des autos, tirant vers le bas les niveaux de sécurité, d’équipements et de performances arriver sur le marché européen. Il est clair que les automobiles neuves d’aujourd’hui, thermiques comme électriques sont pour la plupart devenues trop chères pour de nombreux consommateurs. Cependant plutôt que d’inventer une nouvelle catégorie de véhicules low-cost, avec tout ce que cela implique, il serait plus malin de proposer des véhicules « classiques » plus abordables.

Ton souhait auto pour 2026 ?

Des tarifs cohérents pour les véhicules neufs, plus en accord avec la réalité économique actuelle, quitte à ce que les constructeurs revoient leurs marges à la baisse. Comment ça, c’est utopique ?

Une route déserte rien que pour toi et n’importe quelle voiture : quelle route et quelle voiture choisis-tu ?

La départementale entre Arachon et Biscarrosse. Une « simple » route des plages qui longe la Dune du Pilat, les plages du Petit Nice ou de la Sallie jusqu’à Biscarrosse, où l’on arrive entre le Lac et l’Océan. Hélas ravagé par les flammes lors des incendies de 2022, tout cet espace sauvage est aujourd’hui peu à peu en train de renaître de ses cendres. Et pour le traverser, rien de mieux qu’une Méhari électrique. Mais pas la version modernisée proposée la marque aux chevrons, plutôt le modèle original rétrofité que l’on peut trouver dans certaines régions de France. De quoi profiter du cadre et du pique-nique qui nous attend dans la glacière, et surtout, de prendre son temps.