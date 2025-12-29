Le fabriquant d’aspirateurs chinois qui veut battre Bugatti a heureusement arrêté de copier ses voitures
Dreame, une marque chinoise connue pour ses aspirateurs, va sérieusement lancer une nouvelle supercar électrique. Et heureusement, ses dirigeants ont décidé de ne pas trop copier le design des Bugatti qu’ils entendent concurrencer après avoir dévoilé des images étranges il y a quelques semaines.
Nous en parlions en septembre dernier sur Caradisiac. Dreame, un fabricant chinois d’aspirateurs, se lance dans l’industrie automobile avec un projet assez fou. Son but ? Concurrencer les marques de grand prestige avec une supercar électrique très puissante aux performances de pointe.
En annonçant ce projet, Dreame dévoilait des images virtuelles pour le moins surprenantes : les photos présentées à l’époque s’approchaient carrément d’un plagiat en montrant une berlinette au style très proche de celui de la Bugatti Chiron. Non seulement elle possédait la fameuse calandre « fer à cheval », mais on retrouvait aussi le « C » sur son profil.
Il y a eu du changement
A l’occasion d’une nouvelle communication annonçant sa présence au prochain CES 2026 de Las Vegas, Dreame a donné des nouvelles de ce projet et dévoilé des images d’un prototype plus concret.
Et visiblement, il y a eu du changement depuis : la voiture ne ressemble plus à une copie de Bugatti Chiron et possède désormais un design propre. Et comme l’illustration virtuelle montée il y a quelques semaines (qui avait sans doute été faite à la va-vite via un logiciel d’intelligence artificielle), elle possède toujours quatre portes. Elle se distinguera donc en cela de la plupart des supercars actuelles.
Rendez-vous en 2027 ?
D’après les journalistes de Car News China, cette supercar Dreame doit arriver sur le marché en 2027 sous sa forme définitive. La marque semble viser le très haut de gamme et on leur souhaite bonne chance…
