Cette Renault 5 n'a jamais roulé de sa vie car sa propriétaire avait peur de conduire

Combien vaut une Renault 5 de première génération en bon état ? D’après les annonces visibles sur le site La Centrale, les exemplaires les mieux conservés et affichant un kilométrage très bas peuvent dépasser les 15 000€. On trouve notamment un bel exemplaire TL orange de 1975 cumulant 26 542 kilomètres, affiché à 16 900€.

La Renault 5 qui sera proposée lors de la vente aux enchères d’Aguttes le 15 mars prochain à l’espace Champerret, elle, revendique un kilométrage beaucoup plus faible que ça : elle n’affiche que 12 kilomètres, très exactement, alors qu’elle a été immatriculée en 1982 !

Sa propriétaire n’a jamais osé la conduire

La voiture avait été achetée cette année-là par une dame habitant à Laives en Saône-et-Loire, qui a dépensé 40 000 Francs pour s’offrir cet exemplaire bleu nuit en finition TL. Elle ne possédait pas le permis de conduire au moment de la livraison de la voiture chez elle et l’a donc laissée au garage le temps de le passer.

Une fois le précieux papier rose en poche, elle n’a jamais osé se lancer dans la vie d’automobiliste. Comme le rapportent les journalistes du Figaro, elle ne se sentait tout simplement pas assez en confiance pour cela. Résultat, la voiture est restée tranquillement dans ce garage. Et cela fait déjà 43 ans que ça dure !

Combien vaut la R5 la moins kilométrée du marché ?

Toute la question est donc de savoir ce que vaut cette voiture au kilométrage si bas. Elle nécessite évidemment un vrai travail pour être remise en état, que ce soit au niveau mécanique ou esthétique. « Il y a quelques traces de moisissures sur des plastiques, mais son état n’a pas bougé depuis tout ce temps », précise un spécialiste travaillant pour la maison Aguttes dont les propos sont rapportés par les journalistes de France Bleu.

La maison Aguttes, justement, estime sa valeur entre 5000 et 10 000€ (les enchères démarreront à 5 000€). Elle ne devrait donc pas atteindre une valeur record comme ça a été le cas récemment pour certaines Citroën 2CV par exemple.