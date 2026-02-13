Avec cette promo, le SUV Opel Frontera revient moins cher qu'un Dacia Duster équivalent

L’Opel Frontera est désormais l’un des fers de lance de la marque à l’éclair sur le marché européen. Chez nous, il reste bien évidemment dans l’ombre du Citroën C3 Aircross avec lequel il partage l’essentiel de ses éléments techniques, conçu comme ce dernier sur l’architecture « Smart Car » du groupe Stellantis réservé aux modèles d’entrée de gamme.

Positionné comme le SUV de la marque aux chevrons face au Dacia Duster, il reste légèrement plus cher que ce dernier avec un prix de base fixé à 26 500€ avec un moteur essence « Turbo » (ne l’appelez plus « Puretech ») de 110 chevaux à hybridation légère et boîte automatique.

Une vraie belle remise, cette fois

La bonne nouvelle, c’est qu’Opel France propose désormais une remise franchement intéressante au sujet de ce Frontera qui doit absolument porter les ventes du constructeur en Europe.

Le voilà au prix de base de 21 345€ avec une réduction de 5 155€, soit 19,45 % de remise au total dans sa finition Edition à l’équipement déjà riche (climatisation manuelle, tablette tactile centrale compatible Apple Carplay & Android Auto, chargeur téléphone à induction…) et la motorisation de 110 chevaux à boîte automatique. La version à 145 chevaux démarre elle à 24 209€ avec la remise et l’électrique de 113 chevaux, à 28 115€ avant déduction du bonus écologique français (prime CEE de 3 500€ au minimum).

Moins cher qu’un Dacia Duster

A titre de comparaison, le Dacia Duster s’affiche à 22 300€ avec la motorisation Eco-G 120 à boîte manuelle et bicarburation GPL en finition Expression, à l’équipement similaire. Même le MG ZS Hybrid +, certes plus puissant et mieux équipé, coûte plus cher (22 490€) malgré sa nouvelle remise proposée en France. Le BYD Atto2 DM-i, fort d’une motorisation hybride rechargeable, demande lui 25 990€ au minimum après remise.

Bref, il devient tout simplement le SUV citadin le moins cher du marché en mettant de côté le Dacia Duster et le Citroën C3 Aircross dans leurs variantes « premier prix », ne disposant pas d'une boîte automatique ni d’un ordinateur de bord avec tablette tactile centrale à connectivité smartphone. Certes, il reste des irréductibles encore capables de se passer de dernier équipement…

Retrouvez toutes les remises du marché dans notre guide des promos Caradisiac.