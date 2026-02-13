Après les voitures et les utilitaires, Renault va fabriquer des drones militaires

Aux premiers abords, il n’y a pas de points communs entre une voiture et un drone militaire, pourtant l’État français veut se baser sur l’industrie automobile pour augmenter la production de ce type d’engins militaires.

Baptisé « Chorus », le contrat vise la production de drones aériens pouvant être utilisés comme « munitions téléopérées à longue portée », selon les termes employés début février par le délégué général pour l’armement. Renault précise toutefois que son rôle se limite strictement à la fabrication de la structure du drone, sans aucune charge militaire, qui sera ajouté ultérieurement par des opérateurs spécialisés.

La montée de cadence va s’effectuer progressivement pour un plein régime qui devrait intervenir d'ici un an. Pour Renault, cela permet au constructeur automobile d’élargir son champ de compétence tout en affirmant sa capacité à industrialiser rapidement des produits technologiques complexes, en maîtrisant coûts, qualité et délais, sans pour autant remettre en cause ses investissements dans son activité cœur, l’automobile. Renault rappelle d’ailleurs qu’il ne cherche pas à devenir un acteur majeur de la défense.

Uniquement du volontariat

Pour les salariés, c’est également un gros changement, notamment moral et éthique. Les syndicats ont été consultés et il a été décidé que les employés voulant participer à ce projet seront tous des volontaires. La CFDT a également insisté sur le respect des règles éthiques, la sécurité des conditions de travail et la mise en place de parcours de formation certifiants pour accompagner cette nouvelle activité.

Comme cela a déjà été le cas précédemment dans des périodes très sombres de l’Histoire, l’automobile est mise à contribution pour aider la défense de la nation.