Genesis GV60 : le "Lexus de Hyundai" débarque enfin en France pour défier Audi et BMW

Selon toute probabilité, vous connaissez encore assez mal Genesis, une marque coréenne créée en 2015 et qui est à Hyundai ce que Lexus est à Toyota. Genesis a pourtant écoulé 1,5 million de voitures depuis sa création et, outre l’Asie, elle est notamment présente aux Etats-Unis où certains de ses modèles connaissent un succès certain, à l’image du SUV GV70 qui boxe dans la même catégorie que l'Audi Q5.

Genesis est aussi présent en Europe depuis 2021, avec un déploiement qui a débuté en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Elle arrive maintenant en France, en Espagne et aux Pays-Bas avec une gamme à motorisation électrique. Celle-ci comprendra les Electrified GV70 (SUV de 4,72 mètres) et Electrified G80 (berline de 5 mètres), mais le gros des ventes sera assuré par un SUV coupé compact, le GV60 qui nous intéresse aujourd’hui.

Le premium allemand dans le viseur

Long de 4,55 m, le GV60, qui partage sa base technique avec la Hyundai Ioniq 5, se présente comme un concurrent direct des BMW iX2 ou Audi Q4 Sportback e-tron. Il se reconnaît notamment à son style musclé que renforcent des porte-à-faux avant et arrières ultra-courts, sa ligne de toit qui descend en pente douce, ainsi qu’à ses optiques à deux lignes, signature visuelle commune à toutes les Genesis.

A bord, le GV60 fait preuve d’une certaine sobriété. On n’est pas dans le clinquant, il ne s’agit pas d’en mettre plein la vue même si la dalle numérique de 27 pouces impressionne. On retrouve des matériaux de qualité, et même du cuir, qui perd pourtant régulièrement du terrain dans les habitacles des voitures premium.

L’une des originalités réside dans cette commande dite Crytal Sphere qui fait office de sélecteur de transmission. Celle-ci se présente comme une jolie boule transparente et stylisée (et lumineuse) qui opère une rotation à 180° lors de l’allumage du moteur, permettant d’accéder aux fonctions de sélection de vitesse. Cela ne sert à peu près à rien, mais c’est joli et donne une idée de la sophistication du véhicule.

La fiche technique est à l’avenant, avec notamment un accès à bord et aux paramètres de conduite et de confort par reconnaissance faciale ET digitale. Le fait que cette fonctionnalité biométrique soit doublée est une première qui fait la fierté de Genesis.

A noter également, une suspension qui "lit la route" et adapte ses réglages en temps réel grâce à une caméra avant qui scanne en permanence la chaussée. S’ajoute à cela une sono Bang&Olufsen à 17 hauts-parleurs, ou bien encore un système de réduction des bruits de la route avec des capteurs disséminés un peu partout à bord, lesquels émettent des ondes sonores opposées permettant de neutraliser les bruits extérieurs. Enfin, des mises à jour à distance permettent de garder l’arsenal technologique embarqué parfaitement à jour.

A tout cela s’ajoute une commande vocale qui permet de dialoguer avec son véhicule : "Hey Genesis, tu peux me parler de tes motorisations et de tes batteries ?" Réponse : On trouve donc une batterie de 84 kWh et architecture 800V qui promet une recharge de 10 à 80% en 18 minutes seulement pour peu que l’on branche l’auto à une borne 350 kW. Des valeurs qui se situent dans la partie haute du marché.

Ladite batterie alimentera trois motorisations différentes. En entrée de gamme, la version propulsion développe 229 ch et promet 561 km d’autonomie (voire 775 km en ville). Au-dessus, la combinaison de deux moteurs (un par essieu) permet d’obtenir 318 ch et une transmission intégrale, pour 512 km de rayon d’action. Et une motorisation 490 ch coiffe l’ensemble, avec la possibilité théorique de couvrir 501 km avant recharge.

On ne connaît pas encore les tarifs de la voiture, mais on observe qu’en Allemagne ceux-ci collent de près à ceux du BMW iX2. Sachant que ce modèle démarre à 51 040 € chez nous, on peut imaginer que le GV60 se positionne juste en dessous, soit autour de 50 000 €.

Le GV60 pourra être découvert de plus près dans les deux premiers show-rooms français de la marque, à Paris et Lille. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous dans le courant du mois de mars pour les premiers essais de ce modèle au pédigrée prometteur.