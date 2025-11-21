Avec la Genesis Magma GT, Hyundai espère vous faire rêver
La marque de luxe du groupe Hyundai Motors présente cette fois une voiture aux lignes de supercar. Le but est clairement de la positionner au niveau des constructeurs les plus prestigieux du monde.
Vous allez bientôt apprendre à connaître Genesis, la marque « premium » du groupe Hyundai Motors déjà installée aux Etats-Unis qui veut maintenant séduire les clients européens (et Français). Sur le Vieux continent, Genesis compte plaire essentiellement avec des voitures électriques basées sur les produits de Hyundai et Kia, mais avec une finition meilleure et un design spécifique.
Genesis veut aussi se bâtir une gamme « Magma », composée de modèles ultra-sportifs (comme ceux de Mercedes-AMG, de BMW M ou d’Audi Sport). Si la version Magma du GV60 se contente surtout de reprendre le groupe motopropulseur des Hyundai Ioniq 5 N et autres Kia EV6 GT, la marque veut aller beaucoup plus loin sur ce terrain.
Et maintenant, une supercar Magma
Après avoir déjà dévoilé des concept-cars prenant la forme de GT ou de SUV très luxueux, Genesis présente la Magma GT Concept. Dévoilée dans la pit-lane du Circuit Paul Ricard, elle prend la forme d’une berlinette dont la silhouette hésite entre les super-sportives comme la Ferrari 296 GTB ou la Lamborghini Temerario et l’univers des vraies supercars (avec quelques éléments rappelant un peu Koenigsegg).
Genesis ne donne pas d’indication sur la mécanique de cette Magma GT, qu’on imaginerait bien avec un groupe motopropulseur 100 % électrique très puissant ou, encore plus probable, un système hybride. Rappelons d’ailleurs que Genesis prévoit d’arriver dans la catégorie Hypercar aux côtés de Ferrari, Cadillac, Alpine, Aston Martin, Toyota ou BMW avec un proto hybride.
Pas de version de série prévue, a priori
N’attendez pas une Genesis Magma GT de sitôt : ce concept-car sert plutôt à donner l’orientation stylistique de Genesis pour les années à venir et incarner sa volonté de monter en gamme pour atteindre l’univers des marques automobiles les plus prestigieuses. Coïncidence amusante, la couleur et certains détails de style rappellent les codes de la nouvelle marque Century de Toyota qui veut aussi chasser sur le terrain des constructeurs d’exception !
