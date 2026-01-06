La suspension du permis de conduire pour usage du téléphone portable au volant va t-elle devenir la norme en France.

L’usage du téléphone au volant est formellement interdit en France. En cas de verbalisation, les fraudeurs risquent selon la loi une suspension du permis de conduire s’il est constaté alors qu’une autre infraction au Code de la route est commise (par exemple, brûler un feu rouge) et un retrait de trois points sur le permis de conduire, ainsi qu’une amende de 135 €. Des sanctions sévères, mais globalement insuffisantes puisque de nombreux conducteurs continuent de conduire avec leur téléphone au volant.

Devant ce constat, la Préfecture des Landes avait décidé qu’à partir du mois d’octobre dernier de durer la répression avec la suspension automatique et immédiate du permis pour une durée de six mois pour les automobilistes utilisant leur téléphone au volant sans autre infraction constatée. Cette décision jusqu’alors inédite est en train de faire des émules puisque c’est au tour maintenant de la Préfecture du Lot-et-Garonne d’en faire de même à compter du 1er février prochain. Dès à présent, commence une période « pédagogique » visant à sensibiliser les contrevenants, mais également la plupart des automobilistes.

Pourquoi pas une généralisation à tout le territoire ?

À l’heure où les autorités ont bien du mal à endiguer l’utilisation du téléphone au volant qui s’affirme comme l’une des principales causes d’accidentologie en France, on peut se demander si cette mesure prise par les deux préfectures du Sud-Ouest ne devrait pas se généraliser en France. Elles se sont appuyées sur un article existant du Code de la route pour suspendre le permis de conduire. Il s’agit de l’article 224-7. Rien n’empêche d’autres départements d’en faire de même puisque c'est à la discrétion du Préfet.