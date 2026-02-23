Lamborghini annule carrément son projet de voiture électrique car « personne n’en veut pour le moment »

Alors que Ferrari se prépare à sauter le pas de la technologie 100 % électrique avec sa familiale Luce attendue pour le mois de mai prochain, Lamborghini change ses plans. En 2023, pourtant, la marque au taureau dévoilait officiellement le concept-car Lanzador annonçant l’arrivée d’une sorte de crossover sans moteur thermique avant la fin de la décennie.

Depuis, ce projet a été reporté à plusieurs reprises et la marque italienne du groupe Volkswagen aurait décidé de l’annuler purement et simplement. Les journalistes américains du Times rapportent les propos du directeur de la marque Stefan Winkelmann estimant que « c’est un couteux hobby » en faisant référence aux moyens nécessaires pour concevoir un tel modèle et à la demande pas du tout au niveau de la clientèle : « on a discuté avec nos clients et personne n’en veut pour le moment », apprend-on de la bouche du patron de Lamborghini.

Une Espada hybride ?

Comme précisé par les journalistes de Challenge après un entretien avec la même source, Lamborghini aurait décidé d’ajouter un quatrième modèle dans sa gamme après le SUV Urus, la supercar Revuelto et la super-sportive Temerario.

Mais ce quatrième modèle sera donc hybride et s’inspirera de l’Espada, ce flamboyant coupé 2 + 2 commercialisé entre 1968 et 1978. Hélas, il y a peu de chance pour qu’il utilise un V12 atmosphérique comme cette dernière et on parie plutôt sur une plateforme et des mécaniques proches de celles de la Bentley Continental GT (et de la Porsche Panamera) avec un V8 biturbo 4,0 litres hybride rechargeable sous le capot. Attention, on ne parle pas non plus du récent V8 électrifié de la Temerario, sans doute beaucoup trop pointu pour servir à une GT polyvalente.

Pour l’instant, tout va bien chez Lamborghini

Rappelons que Lamborghini vient de battre son record de ventes absolu sur l’année 2025 avec 10 747 unités écoulées dans le monde (contre 10 687 en 2024). Un joli chiffre puisqu’il a été assuré avec seulement deux modèles, l’incontournable Urus SE et la très élitiste Revuelto. En 2026, Lamborghini pourra aussi compter sur la Temerario.