J’ai montré les supercars modernes de Rétromobile à Stéphane Schlesinger et évidemment, il n’aime pas ça
Stéphane Schlesinger a aussi visité l’Ultimate Supercar Garage du salon Rétromobile 2026 et comme on pouvait s’y attendre, il préfère les Fiat Uno.
Stéphane Schlesinger possède une culture extraordinaire sur l’automobile de manière générale, mais c’est aussi un monument de mauvaise foi lorsqu’on aborde la thématique des supercars modernes. « SS » adore manier l’incontournable « c’était mieux avant » quand on parle de ces machines souvent devenues totalement inabordables et souvent très agressives aussi.
Stéphane n’aime pas l’agressivité. Lui qui ne jure que par les belles carrosseries des années 30, 40 ou 60 et s’extasie régulièrement sur la meilleure voiture de tous les temps (la Fiat Uno) n’a que peu de considération pour toutes ces voitures conçues pour être efficaces sur circuit et spectaculaires à regarder.
Quelques exceptions, tout de même
J’ai malgré tout réussi à entendre quelques paroles positives sortir de sa bouche lors de cette visite de l’Ultimate Supercar Garage, rassemblant toutes les nouvelles supercars exposées dans un hall spécifique en marge du salon Rétromobile 2026. Il semble aimer l’attention au détail des Pagani, par exemple, mais c’est à peu près tout hélas.
Ah si, il a aussi trouvé que l’Aston Martin Valhalla était « assez jolie ». Toutes les autres en prennent largement pour leur grade et notez bien à quel point il est difficile d’en placer une avec cet illustre personnage dont le verbiage aussi abondant qu'agile est parfois déconcertant.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
