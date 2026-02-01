J’ai montré les supercars modernes de Rétromobile à Stéphane Schlesinger et évidemment, il n’aime pas ça

Stéphane Schlesinger possède une culture extraordinaire sur l’automobile de manière générale, mais c’est aussi un monument de mauvaise foi lorsqu’on aborde la thématique des supercars modernes. « SS » adore manier l’incontournable « c’était mieux avant » quand on parle de ces machines souvent devenues totalement inabordables et souvent très agressives aussi.

Stéphane n’aime pas l’agressivité. Lui qui ne jure que par les belles carrosseries des années 30, 40 ou 60 et s’extasie régulièrement sur la meilleure voiture de tous les temps (la Fiat Uno) n’a que peu de considération pour toutes ces voitures conçues pour être efficaces sur circuit et spectaculaires à regarder.

Quelques exceptions, tout de même

J’ai malgré tout réussi à entendre quelques paroles positives sortir de sa bouche lors de cette visite de l’Ultimate Supercar Garage, rassemblant toutes les nouvelles supercars exposées dans un hall spécifique en marge du salon Rétromobile 2026. Il semble aimer l’attention au détail des Pagani, par exemple, mais c’est à peu près tout hélas.

Ah si, il a aussi trouvé que l’Aston Martin Valhalla était « assez jolie ». Toutes les autres en prennent largement pour leur grade et notez bien à quel point il est difficile d’en placer une avec cet illustre personnage dont le verbiage aussi abondant qu'agile est parfois déconcertant.