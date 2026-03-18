Le projet « Neue Klasse » est en marche. Après l’iX3, premier modèle de cette nouvelle ère de véhicules électriques, BMW présente la très attendue I3. La berline électrique fera face aux nouvelles Mercedes Classe C EV et Audi A4 e-Tron dès 2026. La nouvelle i3 ne remplace pas la Série 3, qui sera aussi renouvelée, équipée de motorisations thermiques et hybrides rechargeables. Comme de nombreux constructeurs face au ralentissement de l’électrique BMW adopte une stratégie à double offre, permise par une approche de développement spécifique à chaque énergie, soit l'inverse des plateformes multi-énergies de Stellantis.

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La Série 3 sera commercialisée en parallèle

Les deux berlines avanceront parallèlement avec des identités esthétiques et techniques différentes. D’un côté la prochaine génération de Série 3 reposera sur l’actuelle plateforme CLAR optimisée et conçue pour les modèles thermiques à propulsion et à 4 roues motrices. L’i3, elle, profite du programme « Neue klasse », avec une architecture et des technologies spécialement conçues pour l’électrique. Les deux voitures seront donc bien différentes. La nouvelle i3 sera produite dans l’usine historique de Munich aux côtés de son dérivé break, l’i3 Touring, dont la présentation officielle ne devrait plus tarder. Le site modernisé à coup de millions d'euros, produira exclusivement des véhicules 100 % électriques à compter de 2027.

Esthétiquement l’i3 reprend les proportions d’une Série 3 classique façon tricorps. Naturellement avec un langage plus moderne en lien avec l’iX3, le premier SUV « neue Klasse ». Cela se traduit par une calandre fermée et inclinée, clin d’œil au modèle des années 60. A la différence, les haricots, emblèmes de la marque, sont étirés et matérialisés par une signature lumineuse, disponible sur les versions haut de gamme ou en option. Sur les versions de base, il n’y aura pas d’animation et des liserés seront incrustés à la place des LED. La berline présente des voies larges, un capot plongeant et une signature lumineuse arrière qui vient entourer le couvercle de la malle.

À bord, la berline reconduit intégralement l’environnement sophistiqué du iX3 avec la mise en place du combiné « Panoramic Vision ». Une projection à la base du pare-brise qui remplace les écrans traditionnels. Qu’importe le gabarit du conducteur, il aura une vue dégagée sur les informations. Ce système a été pensé pour être vu qu’importent les situations et notamment par grand soleil ou si le conducteur porte des verres spécifiques (polarisant, etc.).

Il est complété par un affichage tête haute 3D, pas forcément nécessaire selon nous. Ensuite, Bmw a intégré un tout nouveau volant équipé de touches à retour haptique. Un système, qui pour nous est à bannir de la conception d’une voiture. Volkswagen l’a d’ailleurs abandonné pour revenir à des boutons classiques. Enfin, BMW a reconduit le grand écran central équipé du dernier système BMW OS X, ici davantage incliné vers le conducteur par rapport à l’iX3. Ce dernier intègre une IA, un assistant vocal et de très nombreuses fonctionnalités (streaming, jeux, etc.)

Pour le moment peu d’informations concernant le volume de coffre. L’i3 reconduit un système d’ouverture par malle. On sait toutefois que la berline disposera d’un rangement additionnel sous le capot (frunk).

800 km d'autonomie, 4 roues motrices et 470 ch

La plateforme Neue Klasse apporte une grande quantité de technologies. À commencer par une architecture à 800 volts capable de supporter des recharges ultrarapides jusqu’à 400 kW en pic. Le temps d'attente sur une borne rapide descendra ainsi sous les 20 minutes pour passer de 10 à 80%.

Mais ce n’est pas tout l’i3 reprend aussi un pack de batterie de nouvelle génération et de grosse capacité. On parle ici de 108 kWh (net), ce qui autorise à la berline un rayon d’action de 800 km en une charge. La densité énergétique est optimisée grâce à la forme cylindrique des cellules, tout comme leur refroidissement.

Aussi, l’i3 s’offre le groupe motopropulseur de la nouvelle iX3, avec les moteurs Gen6. Elle sera disponible dans un premier en transmission intégrale à l’image de cette version 50XDrive animée par deux moteurs (un sur chaque essieu) offrants une puissance cumulée de 470 ch et un couple de 645 Nm. Par la suite BMW proposera une variante propulsion, une autre équipée d’une plus petite batterie et enfin une version sportive M, équipée de 4 moteurs électriques. Les rumeurs parlent d’une puissance allant jusqu’à 1 000 ch.

La nouvelle i3 aura également droit au supercalculateur surnommé « Heart of Joy ». Ce dispositif qui gère la propulsion, les freins, la récupération d’énergie et même certaines fonctions de direction. Il permet selon la marque une « réactivité dix fois plus rapide que les systèmes actuels ». L’objectif étant d’offrir une conduite « plus intuitive et plus dynamique » en combinant des algorithmes traditionnels à de l’intelligence artificielle. Nous avons pu constater les actions naturelles de ce système durant notre essai du iX3, notamment avec le système de conduite semi-autonome (niveau 2).

Le châssis reprend la même conception que celui du iX3 avec à l’avant un essieu à jambes de force et une suspension arrière multibras à l’arrière. Pour une tenue de route plus sportive, BMW a modifié les barres antiroulis. Contrairement au iX3, une suspension adaptative sera disponible en option. Notez que la berline ne disposera pas de différentiel arrière actif veillant à améliorer la vitesse en sortie de courbe. Cette mission sera confiée au supercalculateur.

BMW a également doté son modèle des dernières fonctionnalités dédiées à la conduite d’une voiture électrique comme un planificateur d’itinéraire connecté, un système de pré-conditionnement (automatique via la navigation ou manuel) pour optimiser les performances de recharges. On retrouvera également un mode de régénération « B » allant jusqu’à l’arrêt total de la voiture (One Pedal) mais toujours pas de palettes au volant pour gérer le système. Notez aussi que la Série 3 électrique peut être déverrouillée et démarrée à l’aide d’une montre connectée ou d’un smartphone.



En parallèle, l’i3 propose aussi plusieurs fonctionnalités de recharge bidirectionnelle. Il sera ainsi possible d’utiliser le véhicule comme une batterie externe pour alimenter des appareils (V2L), renvoyer de l’énergie vers une habitation (V2H), et même contribuer au réseau électrique (V2G).

BMW poursuit son vaste plan « Neue Klasse ».

Après le SUV iX3, la berline i3, est le second modèle à profiter de toutes les nouvelles technologies conçues par le groupe Allemand. Autonomie XXL, vitesse de recharge record et technologie de pointe font partie de ce package « Neue Klasse ». Autant d’atouts qui aideront la berline à tenir tête aux nouvelles A4 et Classe C elles aussi convertis au 100 % électrique. La commercialisation dans l’Hexagone est attendue à la rentrée 2026 et quelques mois plus tard pour le break.