La monstrueuse berline électrique de BMW Motorsport sera-t-elle capable de battre la Ferrari Luce ?

Il y a quelques jours, Bmw a enfin levé le voile sur sa toute nouvelle i3 de seconde génération. Même si le nom laisse entendre le contraire, elle n’a rien à voir avec la première i3 et se décrit désormais comme une berline familiale électrique, qui doit être rejointe dans quelques jours par une Mercedes Classe C également dépourvue de motorisation thermique sous le capot.

Bâtie sur la nouvelle architecture Neue Klasse aux performances électriques de pointe, cette Bmw I3 aura droit à une sœur mise au point par le département BMW Motorsport, qui propose depuis fort longtemps la M3 thermique. Et cette future berline électrique à très hautes performances, qui s’appellera peut-être iM3, se montre un peu en avance grâce à une fuite sur internet relayée par le forum de Bimmerpost.

Plus de 1 000 chevaux sous le capot ?

Comme vous pouvez le constater, le design de la face avant reprend les cotes de celle de la i3 avec des boucliers plus enveloppants et des ailes élargies. C’est exactement le même esprit qu’une M3 thermique par rapport à une berline Série 3, ce qui apparaît tout à fait logique.

On le sait, la voiture utilisera quatre moteurs électriques alors que l’i3 se limite à deux dans ses versions de pointe. Cette configuration laisse augurer d’un potentiel de performances de très haut niveau, le fait d’avoir un moteur par roue permettant d’augmenter drastiquement l’agilité (avec du torque vectoring géré de façon individuel). La puissance maximale cumulée doit se situer aux environs des 1 000 chevaux. Oui, sur le papier, elle sera bien plus performante que la M3 thermique. Mais pourra-t-elle se montrer aussi endurante sur circuit ?

Capable de rivaliser avec la Ferrari Luce ?

En théorie, toujours, cette future BMW iM3 possède quasiment de quoi rivaliser avec l’imminente Ferrari Luce sur le plan des performances. Cette dernière doit elle aussi disposer de quatre moteurs avec plus de 1 000 chevaux en puissance cumulée, avec de grosses batteries et une gestion très sportive de son châssis. Ne reste plus qu’une version AMG de la future Mercedes Classe C électrique pour se joindre à la lutte…