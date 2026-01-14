Sur le papier, la nouvelle BMW M3 électrique est un monstre. Et elle simulera comme les Hyundai

Bmw vient de lancer l’iX3, un grand SUV électrique familial dont la technologie n’a plus rien à voir avec celle des précédents modèles de la marque dépourvus de motorisation thermique : avec ses batteries à 800 volts offrant une capacité de charge rapide excellente, un bon niveau d’efficience et des aides à la conduite très efficaces, il se situe désormais à la pointe du marché.

Ce iX3 doit être suivi dans quelques semaines d’une berline tout aussi capable et basée sur la même plateforme « Neue Klasse », alors que d’autres modèles conçus sur cette architecture arriveront ensuite. Et parmi ces modèles, des déclinaisons ultra-sportives « Motorsport » dont la M3 pour laquelle BMW vient de livrer quelques détails intéressants.

Une M3 « Neue Klasse »

Rappelons que chez BMW M, la M3 va devenir schizophrène : le constructeur allemand prépare bien une nouvelle génération de M3 thermique, qui cohabitera avec la première M3 électrique dont vous pouvez regarder les dernières images dans cet article.

Basée sur le châssis de la prochaine Série 3 électrique (toujours Neue Klasse, donc), cette future M3 électrique remplacera la configuration bimoteur classique par quatre moteurs gérant les roues de façon indépendante, comme le Mercedes G580, la Rimac Nevera ou encore la Yangwang U9. Cette particularité offre un potentiel énorme au registre de l’agilité et de la motricité puisque l’auto pourra gérer très finement la répartition du couple sur chaque roue. Sur une sportive, ce système promet une efficacité dynamique monumentale.

De vraies et de fausses vitesses, mais aussi du bruit

Cette future M3 électrique reprendra sans doute la même grosse batterie que celle du ix3 (108,7 kWh), mais BMW annonce une gestion revue de ces accumulateurs pour une meilleure efficacité en conduite sportive. A noter que chaque moteur aura droit à une boîte de vitesses, que l’auto roulera uniquement avec ses deux moteurs arrière en conduite tranquille pour limiter la consommation et qu’il sera aussi possible de se passer des moteurs avant en conduite sportive pour ceux qui veulent glisser et faire fumer le train arrière.

Et comme sur le Hyundai Ioniq 5 N, il y aura la possibilité d’avoir de faux rapports de boîte simulés et une sonorité artificielle pour rendre la conduite plus amusante.

Cette nouvelle BMW M3 électrique n’arrivera sur le marché qu’en 2027.