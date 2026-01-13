Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ds N°8

A Rétromobile, DS Automobiles espère capitaliser sur l’image des Citroën du président de la République française

Cédric Pinatel

Même si elle clame son indépendance de Citroën depuis 2014, la marque française « premium » de Stellantis misera sur le passé historique de l’enseigne aux chevrons pour faire le lien avec sa N°8 présidentielle. Et il y aura de très belles autos !

La Très belle Citroën SM présidentielle de 1972 sera à Rétromobile 2026.

Ds Automobiles essaie plus que jamais de se poser en référence du marché des voitures premium en Europe. Hélas, la division ayant pris son indépendance en 2014 à l’époque de l’ancien groupe PSA peine à se développer face aux références allemandes et même à la concurrence interne du groupe Stellantis.

Qu’à cela ne tienne : alors que les communicants de DS Automobiles se veulent rassurants quant à l’avenir de la marque, évoquant par exemple la conception d’une nouvelle DS N°3 très différente de la DS 3 actuelle, le constructeur sera présent en force au prochain salon Rétromobile 2026.

De très belles Citroën présidentielles

DS Automobiles exposera… des Citroën ! Oui, l’enseigne collectionnera les grosses Citroën ayant servi aux parades des présidents de la République française au siècle dernier.

La DS 21 Présidentielle de 1968.

Trois anciennes voitures seront ainsi exposées sur le stand DS Automobiles à Rétromobile 2026 : la DS 21 Pallas utilisée par le général De Gaulle en 1965, la DS 21 Présidentielle de 1968 dont le cahier des charges précisait qu’elle « devait surpasser en dimensions la voiture alors utilisée par le Président des États-Unis » mais aussi la superbe SM Présidentielle de 1972, longue de 5,6 mètres et totalement ouverte.

Tout ça pour faire le lien avec la DS N°8 Présidentielle

Le but de cette exposition de belles Citroën présidentielles de collection ? Faire le lien avec la nouvelle DS N°8 Présidentielle, qui sera elle aussi présente sur le stand de DS Automobiles à Rétromobile 2026. C’est ce véhicule-là qui a servi à déplacer Emmanuel Macron lors des célébrations des 80 ans de l’Armistice du 8 mai 1945 l’année dernière. Il s’agit bien évidemment d’une auto blindée et on ignore pour l’instant si le président de la République l’utilisera à nouveau dans le futur.

