A Rétromobile, DS Automobiles espère capitaliser sur l’image des Citroën du président de la République française
Même si elle clame son indépendance de Citroën depuis 2014, la marque française « premium » de Stellantis misera sur le passé historique de l’enseigne aux chevrons pour faire le lien avec sa N°8 présidentielle. Et il y aura de très belles autos !
Ds Automobiles essaie plus que jamais de se poser en référence du marché des voitures premium en Europe. Hélas, la division ayant pris son indépendance en 2014 à l’époque de l’ancien groupe PSA peine à se développer face aux références allemandes et même à la concurrence interne du groupe Stellantis.
Qu’à cela ne tienne : alors que les communicants de DS Automobiles se veulent rassurants quant à l’avenir de la marque, évoquant par exemple la conception d’une nouvelle DS N°3 très différente de la DS 3 actuelle, le constructeur sera présent en force au prochain salon Rétromobile 2026.
De très belles Citroën présidentielles
DS Automobiles exposera… des Citroën ! Oui, l’enseigne collectionnera les grosses Citroën ayant servi aux parades des présidents de la République française au siècle dernier.
Trois anciennes voitures seront ainsi exposées sur le stand DS Automobiles à Rétromobile 2026 : la DS 21 Pallas utilisée par le général De Gaulle en 1965, la DS 21 Présidentielle de 1968 dont le cahier des charges précisait qu’elle « devait surpasser en dimensions la voiture alors utilisée par le Président des États-Unis » mais aussi la superbe SM Présidentielle de 1972, longue de 5,6 mètres et totalement ouverte.
Tout ça pour faire le lien avec la DS N°8 Présidentielle
Le but de cette exposition de belles Citroën présidentielles de collection ? Faire le lien avec la nouvelle DS N°8 Présidentielle, qui sera elle aussi présente sur le stand de DS Automobiles à Rétromobile 2026. C’est ce véhicule-là qui a servi à déplacer Emmanuel Macron lors des célébrations des 80 ans de l’Armistice du 8 mai 1945 l’année dernière. Il s’agit bien évidemment d’une auto blindée et on ignore pour l’instant si le président de la République l’utilisera à nouveau dans le futur.
