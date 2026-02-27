Mobilités des salariés : TotalEnergies et la RATP s’allient pour proposer un nouveau service de gestion des trajets domicile travail.

TotalEnergies et RATP Smart Systems, le cerveau technologique de la régie parisienne, se sont associés pour créer Rout’in. Un mariage de raison pour améliorer la mobilité quotidienne des salariés.

Cette coentreprise a pour ambition de transformer et faciliter la mobilité domicile travail grâce à une interface centralisée.

La fin du casse-tête des notes de frais

Entre le remboursement des abonnements de transport, le Forfait Mobilités Durables (FMD), la prime transport et le crédit mobilité, la gestion des trajets quotidiens peut vite se complexifier.

Rout’in promet de balayer cette complexité avec une plateforme unifiée et, surtout, une carte de paiement personnelle préfinancer attribuée à chaque bénéficiaire.

Le salarié pourra l’utiliser pour régler directement ses frais de transport (carburant, recharge électrique, transport en commun, location de vélo, etc.) sans avoir à en avancer le montant. Et pas besoin de justificatif, toute dépense est centralisé sur le compte salarié en direct, comme avec un paiement en carte bancaire classique.

Un « couteau suisse » de la mobilité durable

La coentreprise entend également « offrir la liberté de choisir », explique les fondateurs. En fonction des besoins, les salariés peuvent opter un jour pour le covoiturage, le lendemain pour le métro, et le reste de la semaine pour un déplacement à vélo ou en trottinette.

À l’heure où 54 % des Français considèrent encore leurs trajets quotidiens comme une « charge subie » (Baromètre Alphabet/IFOP), l’alliance TotalEnergies-RATP fait le pari de simplifier la transition écologique des entreprises au-delà des flottes véhicules. Reste à savoir si ce nouveau service saura se frayer une place dans le marché envié de la gestion des mobilités d’entreprises.