On se demande bien combien de temps cette Ferrari Laferrari va rester dehors à la merci des éléments

Depuis plus d’un an, une Ferrari Laferrari a un avenir incertain aux Philippines. Le service des douanes du pays d’Asie du Sud-Est a en effet perquisitionné les deux garages TopCar Specialist and Trading Inc. ainsi qu’AC Che Gong Miao le 14 février 2025 suite à des importations illégales sur le territoire. Une McLaren Senna ainsi que deux Bugatti Chiron sont au moment de l’opération également de la partie.

Les images partagées sur le réseau social Instagram par melo.choiii puis relayées par la page thelaferrariregistry_ dévoilent la belle italienne dans un triste état aux côtés des autres voitures confisquées par le gouvernement. À la plus grande surprise des internautes, aucun soin n’est apporté à la préservation de la supercar avec des banderoles, des autocollants et de la poussière sur sa carrosserie et les surfaces vitrées. Nul doute qu’il faudra quelques travaux avant de revoir cette Ferrari Laferrari sur la route.

Une vente aux enchères en préparation

Soyez rassurés : ces voitures n’iront pas au broyeur comme c’est souvent le cas aux Philippines. Des enchères spéciales pour ces autos sont en préparation avec une date encore inconnue. En 2019 lors de la vente Silverstone Riyadh, cet exemplaire numéro de châssis 204219 s’était échangé contre 2,35 millions de dollars (2,10 millions d’euros en juillet lors de l’événement). En 2026, cette configuration passe sous le marteau la plupart du temps entre 3 et 5 millions d’euros.