Il y a visiblement un gros problème avec les nouveaux radars de covoiturage installés en France

Depuis quelques années, un nouveau type de radar automatique est présent sur les routes françaises : le « radar de covoiturage », vérifiant comme son nom l’indique que les véhicules circulant dans les voies réservées à cet effet comportent bien plus d’un occupant à bord.

Équipés de caméras thermiques, ces dispositifs créent automatiquement une contravention lorsqu’ils détectent le passage d’une voiture dans l’une de ces voies réglementées dans laquelle il n’y a qu’une seule personne. Cette dernière reçoit ensuite à son adresse une amende de 135€.

Un problème avec les sièges bébé

Mais comme le rapportent les journalistes du Parisien, ces radars de covoiturage peuvent parfois détecter à tort une irrégularité lors du passage des voitures dans la voie réservée. Ils rapportent le cas d’une conductrice, verbalisée plusieurs fois de façon automatique alors qu’elle circulait avec son enfant à ses côtés, installé dans un siège bébé.

En moins d’un mois, elle a reçu par deux fois une amende pour utilisation frauduleuse de la voie réservée au covoiturage alors qu’elle circulait bien avec son enfant à bord sur le siège passager dans les deux cas. Les journalistes du Parisien rapportent aussi un autre témoignage similaire, avec les mêmes contraventions.

Un agent doit vérifier les photos

Même si ce dispositif des radars de covoiturage repose avant tout sur l’intelligence artificielle et les caméras thermiques, la mairie de Paris affirme qu’un agent humain et assermenté contrôle systématiquement les photos prises par ces radars quand il détecte un seul occupant à bord. Dans ces cas où un automobiliste circulant à deux dans la voiture avec son bébé installé à côté est sanctionné, il s’agirait donc aussi d’une erreur humaine où l’opérateur ne voit pas l’enfant. La mairie de Paris confirme bien que les bébés sont considérés comme des passagers et donnent ainsi le droit de circuler sur ces voies réservées, mais de telles erreurs impliquent malheureusement de perdre beaucoup de temps dans les contestations.

Et que se passe-t-il si le siège bébé est installé à l’arrière ? Les caméras scannent les voitures sous deux angles différents mais dans ce cas aussi, il y a probablement un risque pour que le radar de covoiturage ne détecte pas le siège bébé.