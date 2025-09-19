La voie de covoiturage à Paris toujours ausi peu respectée rapporte gros

Parfois une scène vaut plus qu'un long discours... Nous sommes un mardi en Île-de-France et comme très souvent, les embouteillages sont très nombreux, notamment sur le périphérique parisien. Logiquement, sur le tronçon que nous empruntons, à savoir sur la partie ouest, la file se trouvant à gauche est censée être beaucoup plus fluide puisqu'il s'agit de la voie réservée au covoiturage du lundi au vendredi de 7 heures à 10h30 puis de 16 heures à 20 heures lorsque les panneaux avec un losange blanc sont éclairés. Seuls les bus, taxis, véhicules d'urgence et ceux transportant plus de deux personnes sont autorisés à l'emprunter, ce qui signifie une circulation plus fluide. Ce n'est toutefois que la théorie, car la réalité est bien différente puisque celle-ci est aussi embouteillée que les autres.

Un constat identique a été effectué par nos confrères du Parisien qui ont relevé que près d'un automobiliste sur deux ne respectait pas cette règle sur la partie "Est" du périphérique. Pourtant l'amende est chère avec un montant 135 €. Cette situation démontre que la période pédagogique n'a clairement servi à rien. Résultat, les contraventions se ramassent à la pelle : sur les six premiers mois, près de 26 000 automobilistes ont été sanctionnés, soit une moyenne d'environ 366 PV par jour, sans compter le mois d'août, naturellement plus calme.

Sans surprise, la mairie de Paris considère que ce dispositif est un succès avec une vitesse de circulation supérieure de 9 km/h sur cette file, une baisse de l'accidentologie, des nuisances sonores en diminution et des bouchons de 11 % ; le tout avec une amélioration de la qualité de l'air. Pour la municipalité parisienne, il n'y a aucune raison de ne pas pérenniser cette voiture, pour le bien des parisiens bien évidemment. Et si en plus, cela permet de gagner de l'argent... Ce serait trop bête de s'en passer.