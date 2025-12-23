Oubliez la Porsche 911 Dakar : cette icône japonaise de 600 ch est prête pour la boue et elle est à prix cassé !

Les Porsche 911 Dakar et Lamborghini Huracan Sterrato ont lancé une nouvelle tendance, celle des supercars tout-terrain. Depuis, certains en imaginent d’autres et cela donne lieu à des résultats plutôt sympas comme la Lotus Elise transformée en Buggy. Pourtant, l’idée n’est pas nouvelle puisqu’en 1992, Méga sortait la Track, une voiture haute sur patte qui cachait un V12 Mercedes de 395 ch !

S’il y a bien une sportive qui se prêterait volontiers à cet exercice, c’est bien la Nissan GT-R. Avec son look de Godzilla et ses performances du genre costaudes, un look de baroudeur lui irait à merveille.

Cette GT-R existe réellement, et il est même possible de l’acquérir. Dès le premier coup d’œil, ses intentions sont claires. Garde au sol rehaussée de 12 cm, passages de roue noirs très généreux, projecteurs additionnels au bas du bouclier, rampe de LED sur le toit, roue de secours… Cette Nissan est prête à mordre la poussière.

Si l’intérieur est identique à n’importe quelle GT-R, ce qui ne se voit pas a été modifié. Les soubassements profitent d’une protection spécifique et le moteur a été gonflé à 600 ch au lieu des 485 ch d’origine.

Une bonne affaire !

Sur les photos mises en ligne par le vendeur, la société hollandaise Prins, la réalisation semble être de qualité. Alors, pourquoi ne pas se laisser tenter ? En plus d’être disponible sans délai, cette Nissan GT-R unique est proposée sous la barre des 100 000 €, 99 500 € exactement. Évidemment, elle n’est pas neuve puisque datant de 2010 et affichant 54 237 km.

Seulement, elle apparaît comme une affaire par rapport à une Porsche 911 Dakar, uniquement disponible en seconde main et dont les prix approchent les 400 000 €. De son côté, l’Italienne est toujours disponible en neuf, mais elle demande 316 800 €, sans options ni malus. En cette veille de Noël, il est permis de rêver un peu.