Nissan Micra 3

Voiture plaisir à petit prix

Rare et fun : pourquoi la Nissan Micra 160 SR est devenue la pépite cachée pour rouler stylé sans se ruiner ?

Stéphane Schlesinger

Premier fruit de la collaboration Renault-Nissan, la Nissan Micra K12 étrenne la plate-forme de la Clio III tout en s’habillant d’une carrosserie très originale. Et en version 160 SR, elle se pose en agréable citadine rapide, sans coûter cher : dès 3 500 €. Reste à en trouver une…

Mondial de Paris 2002. Nissan étonne en présentant une Micra de 3e génération au style pour le moins audacieux. Coproduction des bureaux japonais et européen du constructeur, il n’est pas sans évoquer celui de la Citroën C3  par ses rondeurs modernes, et sera d’ailleurs primé en 2003, par le European Automotive Design Award from Designers.

Cela dit, l’élément le plus intéressant de cette Micra 3e mouture n’est pas visible : il s’agit de sa plate-forme inédite, fruit de la toute récente union entre  Renault et Nissan. Elle équipera une floppée de modèles à très gros volume, comme les Renault III et IV, Dacia Sandero, Nissan Juke, Renault Modus… Impossible de tous les citer ici ! Encore très courte (3,71 m de long, soit 30 à 40 cm de moins que les citadines actuelles), la Nissan connaît un bien joli succès, rançon d’un look réussi et de prix attractifs.

A sa sortie en 2002, la Nissan Micra de 3e génération surprend par son design audacieux, qui sera d'ailleurs récompensé.
Très légèrement revue en 2005, la Micra reçoit alors un bloc plus puissant que les autres, un 1,6 l atmo à 16 soupapes développant 110 ch. Ce bloc, malgré ses caractéristiques, n’a rien à voir avec celui de la Clio II 1.6 16V, d’ailleurs, il s’équipe d’une distribution à chaîne, ce qui le rapprocherait plutôt du bloc de la Clio III 2.0 16V. Comme la Micra n’est pas trop lourde (1 017 kg), elle profite d’un rapport poids/puissance très acceptable, donc de performances plutôt amusantes.

En 2005, la  Nissan Micra se décline en 160 SR, variante qui doit son appellation à sa cylindrée (1,6 ) et non sa puissance, hélas.
Ainsi, elle franchit les 100 km/h en 9,9 s et pointe à 183 km/h. D’ailleurs, Nissan propose le 110 ch dans une version au look gentiment sportif, baptisée 160 SR. Celle-ci bénéficie aussi d’une suspension retravaillée, d’un antipatinage électronique ainsi que d’une direction affermie, le tout ayant été mis au point sur le Nürburgring par l’équipe qui a adapté la 350 Z aux goûts européens.

La Nissan Micra 160 SR bénéficie d'une présentation gentiment sportive, avec ses boucliers et jantes de 16 spécifiques.
Repérée par un béquet arrière, des jantes spécifiques et un bouclier avant suggestif, elle ne parvient tout de même pas à transformer ses lignes rondouillardes en quelque chose de méchant. Mais qu’importe ! La 160 SR n’est pas très chère (14 700 € soit 20 250 € actuels selon l’Insee) et n’en profite pas moins d’un équipement fourni. En effet, de série, elle offre l’ESP, la clim auto, le démarrage sans clé, les capteurs de pluie et de luminosité, l’autoradio 6 CD…

L'épais béquet arrière donne un petit côté dynamique à la Nissan Micra 160 SR, un peu comme sur les GTI d'antan.
Pour 2006, Nissan développe la gamme Micra 110 ch, qui se décline en 5 portes et en Elégance, moins sportive mais plus chic, avec sa sellerie mixte cuir/Alcantara. En 2007, la 160 SR est supprimée, suivie par l’Elegance en 2009.

En 2006, la Nissan Micra 160 SR a droit à une variante à cinq portes qui ne change rien à sa présentation.
Combien ça coûte ?

Très peu vendues, les Micra berlines dotées du moteur 110 ch (bien plus commun dans les versions découvrables C+C) ne sont pour autant pas très chères. Comptez de 3 000 € à 4 500 € pour un bel exemplaire, de plus de 150 000 km à moins de 100 000 km. Pas de différences notables entre 160 SR et Elégance.

Dès la fin 2005, on peut aussi s'offrir la Nissan Micra 110 ch en finition Elégance, voulue chic et non sportive.
Quelle version choisir ?

Entre les deux finitions, ce sera d’abord une affaire de choix, mais la 160 SR a tout de même un look plus sympa et un châssis préparé.

La Nissan Micra 110 ch s'apprécie surtout en 160 SR, variante qui profite d'un châssis dûment préparé.
Les versions collector

Là encore, plutôt la 160 SR, si elle se trouve en parfait état tout en totalisant moins de 50 000 km (autant dire que c’est introuvable).

Pas de soucis particuliers à noter sur le moteur 1,6 l de la Nissan Micra 160 SR. La chaîne de distribution simplifie l'entretien.
Que surveiller ?

Si le moteur 1,2 l de la Micra K12 a connu bien des soucis avec sa chaîne de distribution, il en va différemment du 1,6 l. Celui-ci se révèle très endurant, même si contrôler la chaîne passé 100 000 km ne sera jamais superflu. Les bobines sont davantage susceptibles de défaillances, comme sur bien des blocs de son époque. La pompe de l’ABS pâtit d’une petite fragilité, mais c’est la même que sur la C+C, donc elle se trouve encore assez aisément.

Dans l’habitacle, des bugs électroniques peuvent se manifester, alors que la commande électrique du hayon est sujette à défaillances. Enfin, traquez les traces de rouille sur les exemplaires en provenance de zones très salées l’hiver. Globalement, une petite auto très fiable.

Même si son moteur pétille agréablement, c'est davantage par son châssis sûr, vif et agile que la Nissan Micra plaît particulièrement.
Sur la route

La bouille de la Micra K12 tranche encore radicalement dans le paysage automobile, un gros plus. Dans l’habitacle, le dessin du tableau de bord séduirait plutôt, mais la réalisation demeure très basique. On se console avec des astuces de rangement comme le tiroir sous le siège passager. Si le volant ne se règle qu’en hauteur, on profite tout de même d’une bonne position de conduite, alors que le siège convient plutôt.

Présentation un peu cheap pour la Nissan Micra 160 SR, mais l'équipement complet redonne le sourire.
Le moteur sonne très plaisamment, puis il se signale par une jolie réactivité. Ce n’est pas un foudre de guerre, mais il pétille joliment dans les tours, se réveillant passé 3 500 tr/min. La boîte, rapide, douce et bien étagée, constitue un autre atout pour cette vive citadine. Cela dit, c’est le châssis la meilleure surprise. Peut-être pas la direction, précise et consistante mais manquant de ressenti. Plutôt les trains roulants, rigoureux, sérieusement guidés et surtout associés à une suspension réussie.

Ainsi, la 160 SR étonne par sa légèreté, sa vitesse de passage en appui, et la mobilité de sa poupe. En sus, elle absorbe les inégalités sans jamais se laisser de déstabiliser. En clair, on peut la cravacher, s’amuser et prendre un vif plaisir à son volant, comme dans une GTI des années 80. Le confort n’est certes pas le fort de cette Micra, mais le fun l’emporte. La consommation ? Elle tourne autour de 8,5 l/100 km quand on s’amuse un peu.

 

L’alternative youngtimer

Nissan 100 NX 1.6 (1991 – 1997)

Bouille originale, comportement efficace, toit amovible, la Nissan 100 NX 1.6 varie les plaisirs même si elle n'est pas très puissante. Ici en 1991.
Avant la K12, la Micra européenne n’a jamais dépassé 85 ch. Bof ! Aussi, si on cherche un youngtimer badgé Nissan offrant une puissance décente et un agrément de conduite digne de ce nom, on peut se rabattre sur le coupé 100 NX. Au prix de la 160 SR, on n’aura qu’une 1.6 95 ch, la 2.0 143 ch étant bien plus chère, et alors ? On a affaire à une auto originale et stylée, doté d’un toit démontable en deux parties transparentes, de sorte que pour les beaux jours, on dispose presque d’un cabriolet.

Capable de 180 km/h, la 100 NX procure des performances suffisantes, profite d’un excellent comportement routier délivre un bel agrément. Surtout, elle se signale par une grande fiabilité mécanique. Passant à 102 ch en 1993 (grâce à l’adoption d’une injection multipoints), elle culminera à 108 ch en 1996. A partir de 3 500 €.

 

Cinq rapports seulement pour la Nissan Micra 160 SR mais ils sont bien étagés.
Nissan Micra 160 SR (2005), la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 598 cm3
  • Alimentation : injection
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR).
  • Transmission : boîte 5 manuelle, traction
  • Puissance : 110 ch à 6 000 tr/min
  • Couple : 153 Nm à 4 400 tr/min
  • Poids : 1 017 kg
  • Vitesse maxi : 183 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 9,9 secondes (donnée constructeur)

 

> Pour trouver des annonces de Volkswagen Nissan Micra 110 ch, rendez-vous sur le site de La Centrale

Avis Nissan Micra 3

14,8 /20

Micra 3 III 1.6 160 SR 5P (2006)

Par  le 31/10/2023

Je cherchais une petite voiture à la fois pratique et pas trop coûteuse à faire rouler, mais également amusante à conduire et un peu plus originale que la Clio de Monsieur Tout-le-monde (ce qui n'est pas une critique de ma part, j'en ai eu deux ^^), et la Micra n'était pas nécessairement le premier modèle auquel j'aurais pensé. Et pourtant, dans cette rare variante 160SR, elle a su se montrer à la hauteur.160SR ? C'est le nom choisi par Nissan à l'époque pour désigner la déclinaison "sportive" de sa Micra, qui se démarque des autres déclinaisons plus standard par ces éléments (pour certains présents également sur d'autres variantes) :- Un moteur 1.6 16 soupages 2 ACT avec calage variable de l'admission, délivrant 110 chevaux et associé à une boîte 5 rapports assez courte ;- Des jantes en 16 pouces, des ressorts plus courts et plus fermes, ainsi qu'une barre stabilisatrice plus conséquente à l'avant ;- Un bouclier avant spécifique, des rajouts de bas de caisse et un becquet sur le hayon.Qu'on s'entende bien, ce n'est pas une concurrente aux Clio RS et autres voitures équivalentes, plus radicales et même plus performantes dans l'absolu ; ici, on est plus sur une citadine polyvalente pouvant à l'occasion aller taquiner de la département sinueuse, et à ce jeu-là, elle est très convaincante :- Le moteur est à la fois suffisamment volontaire et souple dans les bas régimes pour rouler à allure légale, mais dévoile un visage plus hargneux au-delà de 3500-4000 tr/min, bien aidé par la boîte bien étagée pour l'exercice. On peut se moquer des "seulement" 110 chevaux, mais compte tenu de la masse relativement faible de la voiture, c'est finalement largement suffisant si on ne fait pas du circuit chaque week-end... et encore, elle n'y serait pas si ridicule ;- Le châssis est également loin d'être ridicule, il n'est certes pas aussi pointu et travaillé que sur des sportives plus abouties, mais il est suffisamment précis et efficace pour que le pilote que je ne suis définitivement pas puisse jouer avec sans se faire peur. On a donc affaire à une petite puce assez maniable en ville qu'agile en dehors, même si elle peut souffrir de défauts trahissant sa vocation originelle, notamment une certaine prise au vent de part sa hauteur de plafond (certes bénéfique à l'habitabilité), une direction qui manque de feedback malgré l'assistance raffermie par rapport aux Micra plus "standard", et un pédale de frein spongieuse et demandant un appui assez franc pour s'arrêter efficacement (rien à redire sur les freins en revanche, ils sont suffisamment efficaces et endurants) ;- Le confort n'est en revanche pas son point fort : sur autoroute, les décibels sont trop présents, la faute en premier lieu à la boîte qui s'avère trop courte dans ce contexte - le moteur tournant à alors aux environs des 4000 tr/min, mais l'insonorisation indigente est également à blâmer. Au chapitre des doléances, mentionnons également la position de conduite trop haute, sans possibilité de réellement régler la hauteur du siège, ce dernier manquant d'ailleurs de maintien latéral. Enfin, l'état global des routes françaises (comprendre : médiocre) vous rappellera que le combo jantes en 16 avec pneus taille basse et suspensions raffermies, ce n'est pas l'idéal pour les lombaires : sans être au niveau d'une Twingo RS avec châssis Cup ou d'une Abarth 695 Competizione, autrement plus raides, cette Micra n'est clairement pas à recommander aux dos fragiles.Pour finir sur une bonne note, on retrouve cependant les points forts de cette génération de Micra :- une bouille que je trouve sympathique, qui a bien vieilli malgré ses bientôt 18 ans et qui s’accommode bien des attributs "sportifs" de la 160SR - c'est discret mais suffisamment suggestif pour qui a l'oeil averti ;- un habitacle bien pensé, plutôt ergonomique et astucieux (notamment pour le rangement sous l'assise du passager avant et la banquette coulissante), et étonnamment logeable bien que le coffre ne soit pas très grand (à moins d'avancer la banquette, au détriment des jambes de vos passagers) - la finition n'est pas exceptionnelle, mais l'ensemble est plutôt robuste et a bien supporté les années ;- une visibilité excellente (seuls les rétroviseurs sont un peu petits) aidée par une très bonne maniabilité et un gabarit menu ;- des coûts d'entretien plutôt mesurés, même l'assurance est plutôt abordable et la conso pas si horrible pour une telle voiture (compter entre 6 et 7 litres au 100 dans l'ensemble sans être particulièrement porté sur l'écoconduite).En prime, sur ce modèle, l'équipement est loin d'être indigent pour une citadine de 2006, avec notamment la climatisation auto, les feux et essuies-glaces auto et un changeur 6 CD ; certaines pouvaient également recevoir un régulateur de vitesses dont mon exemplaire est hélas dépourvu. Même en 2023, c'est largement suffisant, bien que j'aurais volontiers troqué les 6 CD contre une prise auxiliaire.En résumé : c'est une petite voiture surprenante et attachante, un peu dans l'esprit des petites GTI des années 80 bien qu'un poil embourgeoisée et plus discrète que ses aïeules. Si comme moi vous n'avez le budget que pour une seule voiture et que vous recherchez un daily utilisable au quotidien sans vous ennuyer au volant, c'est un chouette compromis, original et encore très abordable.

19 /20

Micra 3 III 1.5 DCI 86 CONNECT EDITION 5P (2010)

Par pas 27 le 26/04/2023

Véhicule fiables avec des accessoires qui tiennent dans le temps.Arrivé a 220000km pas de gros soucis ce que j' ai dû faire changer la résistance de chauffage et la gâche électrique du coffre sinon que de l entretien courant.Avec son dci 86ch véhicule polyvalent et économique en carburant en moyenne 4,5 litre.Son coffre est pratique car la banquette est coulissante,on peut donc charger de gros volume.

14,6 /20

Micra 3 III 1.2 65 25E ANNIV 3P (2009)

Par §Lin864lO le 31/01/2018

Au top ! j'ai acheté une voiture nissan micra de 2009 à 75000 kms.Je l'ai gardé 2 ans, je n'ai jamais eu de soucis avec en 30 000 kms. Moteur très fiable.Rien à redire. Je recommande totalement. esthétique sympa ( attention aux sièges beiges!)Je l'ai malheureusement vendue pour acheter un utilitaire chez fiat ( qui m'a lâché 5 mois après...)

16 /20

Micra 3 III 1.2 65 MUST 5P (2005)

Par §Lou004Fy le 15/01/2018

Avec sa petite cylindrée, les citadins apprécieront sa polyvalence et son dynamisme. En revanche, une fois sortie des ruelles étroites du centre-ville, le petit 1.2 se montre trop faible et manque souffle sur longs trajets.On regrette beaucoup son haut-régime très criard sur Nationales, que dire sur Autoroutes...Mais du haut de ses 65Ch., la Micra consomme peu et permet une belle autonomie d'environ 650km.Très accueillante à l'intérieur, spacieuse pour sa taille et dotée de multiples astuces de rangements, elle se révèle très pratique et la vie à bord ressemblerait presque un celle d'un appartement.Notamment, la banquette arrière peut-être déplacée depuis le coffre afin d'agrandir l'espace de rangement de ce dernier. Il fallait y penser ! Petit bémol quant à un éventuel planché plat si l'on souhaite rentrer de longs colis, cette banquette ne se dégonde pas et reste hardement fixée au mépris d'un gain supplémentaire de place de rangement.On reste également sur notre faim lorsque l'on regarde au détail concernant l'assemblage des matériaux. Trop de bruits parasites lors de la conduite, même à bas-régime. Le cuir laisse à désirer et les rayures apparaissent trop rapidement sur les plastiques.Mécaniquement parlant, cette une "bonne pâte". La Micra est fiable, comparée à ses rivaux de la même année (2005), et reste peu coûteuse en entretien. Attention cependant au changement des pneus, les prix grimpent vite.Davantage orientée vers la gente féminine, la Micra propose quelques gadgets dont un crochet escamotable pour le sac à main de Madame.Simple d'utilisation, aucun accessoire ou détail n'est laissée au hasard sur le tableau de bord. On ne décèle aucun sur-fait. Toutes les informations sont là, ni plus, ni moins.Nissan étant japonais, on déteste très vite la conception de la Micra jugée trop "petite taille" quant à son utilisation jour après jour.En effet, la hauteur d'ouverture du haillon de coffre est trop juste, la forme des sièges donneraient des maux de dos à un quelqu'un de plus d'1m70 et le volant est décidément trop loin vis à vis des pedales (autant avoir de longs bras et de petites jambes !).Mais cela ne retire en rien les prouesses technologiques (pour l'époque) de cette version. Version qui propose bon nombre d'options comme les rétros dégivrants électriques, un ordinateur de bord, des commandes au volant avec régulateur de vitesse, l'air conditionné et l'allumage automatique des phares et des essuies glaces. Assurément, se balader en ville avec une Micra Must 5P est un vrai plaisir.Son comportement routier citadin ferait pâlir plus d'une compacte ! Son angle de braquage est impressionnant ! La souplesse du moteur à bas-régime est très agréable surtout lors ralentissements. Malheureusement, ses suspensions étant jugées trop "tape-cul", sa tenue de conduite perd en qualité et en confort.Si vous souhaitez acheter une Micra, préférez une motorisation plus puissante qui se révélera plus polyvalente et peut-être plus agréable à long terme. Mais notez bien les versions, certaines sont "vierges" d'options tandis que d'autres vous offriront un luxe inégalable.Les petits budgets seront les bienvenues car la Micra coûte peu en assurance et en entretien.Assurez-vous d'un bon suivi mécanique et votre Micra restera dans la famille pour un bon nombre d'années.

