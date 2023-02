Nissan 100 NX GTI (1991 – 1994), une bonne bouille bouillante, dès 6 500 €

Les collectionnables, c’est quoi ?

Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Pourquoi la Nissan 100 NX GTI est-elle collectionnable ?

La Nissan 100 NX GTI relève d'une formule aujourd'hui presque disparue : celle des petits coupés abordables. Qui plus est, elle se targue d'une sorte de toit Targa, bien agréable aux beaux jours. Surtout, cette variante GTI bénéficie d'un très performant 2,0 l 16 soupapes de 143 ch, qui lui confère des performances dignes des références des petites sportives. Une formule rare sur le marché à l'époque et encore plus aujourd'hui. Enfin, cette nippone qui étonne offre ses charmes à une fraction du prix des bombinettes de l'époque. Pourquoi se priver ?

Malgré la présence de quotas les limitant à 3 % du marché français (ou peut-être à cause d'eux), les constructeurs japonais proposent chez nous bien des autos ludiques dans les années 80-90. Nissan, tout particulièrement, dispose d’une belle gamme de coupés, la luxueuse 300 ZX, la radicale 200 SX et l’originale 100 NX. Celle-ci succède à l’horrible Sunny Coupé avec un certain bonheur, grâce à sa ligne tracée dans le studio californien de Nissan, le NDI.

D’abord nommée Sunny NX lorsqu’elle est commercialisée au Japon en 1990, et dérivant de la pâle berline Sunny B13 appelée Sentra aux USA, la 100 NX débarque en France en 1991. Deux moteurs sont proposés, un 1,6 l et, dans la version GTI, un 2,0 l : c’est à ce dernier que nous allons nous intéresser. Pourquoi ? Parce que ce bloc coiffé d’une culasse à 16 soupapes actionnées par deux arbres à cames en tête développe la bagatelle de 143 ch, faisant du petit coupé nippon une authentique sportive.

En effet, il pointe à 210 km/h et passe les 100 km/h en moins de 9 s. En clair, il en remontre largement aux très réputées Peugeot 205 GTI 1.9 et Renault Clio 16S. Le tout en gratifiant ses occupants d’un très agréable T-Roof, un toit dont les parties latérales, vitrées, se démontent pour transformer l’auto en une quasi-découvrable. N’en déduisez pas qu’elle est frivole : ses liaisons au sol se révèlent rigoureuses. Surprise, elles se composent de jambes McPherson à l’avant et à l’arrière, où chaque roue bénéficie de bras transversaux et de tirants longitudinaux. Une disposition rappelant étrangement celle utilisée par Lancia sur la très efficace Delta, notamment, et pour cause : le constructeur italien ne l’a pas brevetée !

Bien nantie du point de vue du châssis, la 100 NX GTI se targue aussi d’un équipement complet. Outre le T-Roof, elle bénéficie d’une stéréo, de vitres et rétros électriques, d’un ABS et de jantes en alliage. Evidemment, tout ceci se paie relativement cher : 137 700 F, soit 33 800 € actuels selon l’Insee. A titre indicatif, une Peugeot 309 GTI16 (160 ch) s’en tient à 126 600 F… Mais elle n’a pas la même dotation. Pire, la Honda Civic CRX VTEC (150 ch), la vraie rivale de la 100 NX, ne dépasse pas 132 689 F (mais sans ABS). En option, la Nissan peut recevoir le cuir et la clim, mais elle se vend mal.

La faute peut-être à un look qui ne correspond pas à ce qu'offre la voiture : elle a l'air rigolo alors que ses prestations sont sérieusement sportives. De plus, cette esthétique hésite entre deux styles, le cunéiforme des années 80 et le bio-design de la décennie suivante. Par ailleurs, trop coûteuse, la GTI est retirée du programme d’importation en 1994, le constructeur préférant se concentrer sur la version 1,6 l bien plus abordable.

Combien ça coûte ?

Une belle Nissan 100 NX GTI ne nécessitant aucun frais n’est pas encore très chère : comptez 6 500 €, avec environ 150 000 km. Une auto de 100 000 km réclamera déjà 8 000 €. Quand on en trouve !

Quelle version choisir ?

C’est facile puisqu’il n’y en a qu’une. Cela dit, si vous trouvez un exemplaire doté d’options telles que la clim, ce sera un plus.

Les version collector

Toute 100 NX GTI en parfait état est un collector. A fortiori si elle affiche un faible kilométrage, dispose de tout son historique et profite de suppléments comme la clim et le cuir. Autant dire que c’est quasi introuvable.

Que surveiller ?

Fabriquée au Japon et non en Angleterre comme bien des Nissan vendues en Europe, la 100 NX GTI profite d’une très belle fiabilité. Son moteur SR20DE, tout en alliage, passe aisément les 200 000 km sans ennui. Sa distribution par chaîne et ses poussoirs hydrauliques facilitent grandement la maintenance. La boîte tient un peu moins bien puisqu’on relève quelques cas de 5è rapport qui saute à ce kilométrage. Mais il s'agit d'une avarie facile à résoudre.

Les pannes se trouvent plutôt dans l’habitacle, où les vitres électriques avouent une certaine fragilité. Les vérins de hayon sont également un peu faibles, mais dans l’ensemble, ce cockpit est très robuste.

En revanche, la carrosserie avoue parfois une sensibilité à la rouille (surtout dans les passages de roue arrière), l’antenne radio casse facilement et le toit peut accuser des fuites. Attention, la monte pneumatique d’origine est très difficile à trouver (des 195/55 R14), ce qui incite certains propriétaires à passer en 15 pouces.

Au volant

J’ai pu prendre le volant d’une très belle 100 NX GTI de 1994, aimablement prêtée par le garage 100 % Autos d'occasion de Maisons-Laffitte, tenu par des passionnés qui aiment à proposer des autos originales. Malheureusement pour vous, elle est déjà vendue !

A bord, la position de conduite se révèle impeccable et le siège particulièrement agréable. Seulement, devant soi, on découvre une instrumentation plutôt pauvre. Dès les premiers tours de roue, le moteur étonne par sa souplesse et sa réactivité. Surtout, la commande de boîte, douce, précise et offrant un bon feeling est un pur régal ! Ferme, la suspension n’a rien d’un bout de bois, et filtre correctement les aspérités.

Docile en ville, la 100 NX dévoile son caractère sur route. Le moteur, plein comme un œuf, offre d’excellentes reprises à mi-régime et prend allègrement ses 7 500 tr/min sans jamais faiblir. Quel plaisir ! En sus, il sonne bien. Il faut dire aussi que l’étagement resserré de la boîte permet d’en extraire le meilleur.

Le comportement routier ? Il est on ne peut plus sain. Précise, agile et équilibrée, la 100 NX rassure et réjouit simultanément, et freine très convenablement. Elle n’est peut-être pas aussi efficace qu’une Clio 16S mais n’en demeure pas moins très homogène, tandis que son toit amovible permet de profiter des beaux jours. Enfin, elle consomme raisonnablement, à 9 l/100 km. Une auto vraiment étonnante !

L’alternative youngtimer

Datsun 160J SSS (1973 – 1977)

Vous aimez le bizarre nippon et les coupés ? Alors, la Datsun 160J SSS est faite pour vous. Techniquement, nous avons ici affaire à une propulsion qui, chose rare au début des années 70, profite de roues arrière indépendantes. Celles-ci profitent nettement au confort ! Sous le capot, on trouve un 1,5 l alimenté par deux carburateurs type SU, qui développe 95 ch.

Une puissance intéressante dans les années 70, qui permet au coupé japonais de pointer à 165 km/h. Celui-ci se vendra très peu en France, où les autos nippones sont limitées à 3 % du marché. Autant dire qu’il est impossible à dégotter, ou presque. Si vous en trouvez un beau à 10 000 €, laissez-vous tenter.

Nissan 100 NX GTI (1990), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 998 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : jambes McPherson, triangles, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AV) ; jambes McPherson, bras transversaux et longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 143 ch à 6 400 tr/min

Couple : 178 Nm à 4 800 tr/min

Poids : 1 125 kg

Vitesse maxi : 212 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,2 s (donnée constructeur)

