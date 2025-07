Un monospace Renault pourrait faire son retour selon Gilles Vidal

Renault et le monospace, c’est une vieille histoire qui a débuté en 1984 avec l’Espace. S’en est suivi la Twingo en 1993, le Scénic en 1996 ou encore l’Avantime en 2001. La plupart de ces modèles ont connu un grand succès, mais tous ont disparu. Enfin, presque puisque seuls les Scénic et Espace sont toujours au catalogue. Seulement, leur philosophie a beaucoup évolué, et surtout a cédé à la mode des SUV.

Si un constructeur peut légitimement relancer un monospace, Renault est évidemment en tête de liste. La marque a d’ores et déjà annoncé le retour de la Twingo. Si sa forme monocorps définit le genre, il s’agit avant tout d’une citadine. Pourtant, d’après les dires de Gilles Vidal auprès de nos confrères d’Autocar, elle pourrait être rejointe par un véritable monospace.

« Les SUV ont gagné la bataille contre les monospaces, car les monospaces sont des voitures dont on a besoin, mais qu’on ne désire pas ». Il a par ailleurs ajouté que « l’on assiste actuellement à une véritable polémique contre les SUV, notamment eu Europe ». D’un côté, le monospace est une voiture plutôt respectable, mais peu attirante. En face, le SUV séduit, mais il est mal perçu. La solution ? Que « les monospaces reviennent sous une forme plus séduisante et désirable ».

Il y a dix ans environ, Renault s’est déjà employé à rendre ses monospaces plus sexy, à l’image du Scénic IV (2016-2023) et de l’Espace V (2015-2022). Cela n’a pas suffi face à la demande des clients de s’offrir un SUV.

Pour Gilles Vidal, le futur monospace de la gamme pourrait ressembler à l’Emblème, le concept vu au Mondial de Paris 2024. Une voiture reprenant certains codes des SUV comme les passages de roues marqués, mais au profil plus fluide, moins " boîte à chaussures " comme les détracteurs des SUV aiment les qualifier.

C’est l’aérodynamisme qui dictera le style de ces futurs monospaces, qui ne feront pas une croix sur certains éléments provenant des SUV. « Au final, ils ne seraient ni plus légers, ni moins énergivores, peut-être légèrement meilleurs en termes d’aérodynamisme, ce qui serait peut-être un atout ».

Bref, pas évident d’y voir très clair, mais ce genre automobile semble déjà exister sous le nom de crossover.