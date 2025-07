Un mystérieux nouveau modèle Alfa Romeo l'année prochaine ?

Chez Alfa Romeo, il reste plusieurs nouveautés importantes à venir. Après l’introduction du petit Junior sur le segment des SUV citadins, la marque italienne doit restyler son SUV compact Tonale, lancer un tout nouveau Stelvio de seconde génération et remplacer enfin la berline Giulia.

Au sujet de ces modèles attendus, d’ailleurs, le constructeur du groupe Stellantis serait en retard. On pourrait même devoir attendre l’année 2027 pour découvrir le Stelvio de seconde génération, dont le design a fuité il y a quelques mois grâce à la diffusion de croquis industriels. Les récents changements stratégiques d’Alfa Romeo sur les groupes motopropulseurs (avec d’avantage de thermique que prévu initialement) compliqueraient l’industrialisation de ces nouveaux modèles.

Une autre nouveauté Alfa Romeo ?

D’après les spécialistes d’Italpassion qui citent une source « très proche du constructeur », Alfa Romeo prévoit aussi un autre nouveau modèle en plus des futurs Stelvio et Giulia.

Un autre nouveau modèle qui se positionnerait entre le Tonale et le Stelvio et qui aurait déjà été montré aux équipes du constructeur ces jours derniers. Italpassion spécule sur sa fiche technique en imaginant d’après d’autres informations qu’il se base sur la plateforme STLA Small et non pas la Medium, ce qui pourrait paraître étonnant pour un modèle assez gros dans l’absolu (les véhicules de la taille du Peugeot 3008 sont habituellement conçus sur la STLA Medium).

Il va vite falloir des nouveautés

Même si Alfa Romeo bénéficie de l’effet nouveauté de son petit Junior, il doit introduire d’urgence de nouveaux modèles plus gros si la marque veut se développer dans ses principaux marchés et aux Etats-Unis. Espérons pouvoir découvrir au moins une nouveauté d’ici la fin de l’année 2025 ou le début de l’année 2026 au plus tard.