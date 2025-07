Stellantis abandonne brutalement l'hydrogène

Il y a seulement six mois, Stellantis faisait toujours la promotion de ses nouveaux véhicules utilitaires fonctionnant à l’hydrogène. A l’occasion du salon Hyvolution Paris, le groupe exposait les Peugeot e-Boxer Hydrogen et Citroën ë-Jumpy Hydrogen tous deux équipés d’une pile à combustible. Il était alors prévu que ces modèles soient produits en France à Hordain mais aussi en Pologne à Gliwice.

En six mois, les choses ont beaucoup changé sur le sujet. En pleine restructuration, le groupe vient de décider l’abandon total de cette technologie et du programme utilitaire Pro One. Dans un nouveau communiqué officiel, Stellantis explique ne plus croire à l’hydrogène à moyen terme.

On ferme

« Dans un contexte où l’entreprise se mobilise pour répondre aux exigences réglementaires en matière de CO2 en Europe, Stellantis a pris la décision de mettre fin à son programme de développement de la technologie de pile à combustible à hydrogène », explique dans ce communiqué Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer pour l’Europe élargie. « Le marché de l’hydrogène demeure un segment de niche, sans perspectives de rentabilité économique à moyen terme. Nous devons faire des choix clairs et responsables pour garantir notre compétitivité et répondre aux attentes de nos clients grâce à notre offre électrique et hybride tant pour les véhicules particuliers que pour les utilitaires légers », précise-t-il.

Toujours d’après ce communiqué, Stellantis n’anticipe pas l’adoption de véhicules utilitaires légers à hydrogène « avant la fin de la décennie ».

Trouver une solution pour Symbio

« Cette décision n’aura pas d’impact sur les effectifs des sites de production de Stellantis. Les activités de Recherche & Développement liées à l’hydrogène seront réorientées vers d’autres projets », est-il précisé. Mais il faudra trouver une solution pour Symbio, le partenaire et développeur des motorisations hydrogène à pile à combustible dans lequel on trouvait Stellantis, Michelin et Forvia au capital. « Stellantis a engagé des discussions avec les actionnaires de Symbio afin d’évaluer les impacts de la conjoncture actuelle et de préserver au mieux les intérêts de Symbio, dans le respect des engagements de chaque partie », dit le communiqué à ce sujet.