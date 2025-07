La nouvelle Kia EV4 est-elle trop chère face à la Tesla Model 3 ?

Kia enchaîne les lancements de nouveaux modèles électriques. Il y a quelques jours, nous parlions des nouvelles versions du grand SUV EV9 et du nouveau EV5 compact, positionné entre le Niro Electric et l’EV6.

Cette fois, c’est au tour de l’EV4 de dévoiler ses tarifs français. L’EV4, pour rappel, c’est une compacte conçue sur la même plateforme que les EV3 et EV5 disponible en deux variantes de carrosserie : une « deux volumes » de 4,43 mètres de long et une « trois volumes » de 4,73 mètres de long. La première se positionne ainsi face aux compactes du genre de la Renault Mégane E-Tech, de la BYD Dolphin, de la MG4 ou de la Volkswagen ID.3. La seconde vise plutôt la Tesla Model 3.

A partir de 38 290€ en version cinq portes

Cette Kia EV4 démarrera à 38 290€ en version cinq portes, finition Air avec le moteur électrique de 204 chevaux associé aux batteries de 58,3 kWh de capacité. Son autonomie maximale se limite à 410 kilomètres. Cette version à cinq portes existe aussi avec une batterie de 81,4 kWh, dont l’autonomie maximale grimpe à 590 km et le prix de base, à 42 890€ en finition Earth.

Quant à la version Fastback à trois volumes, elle devra compter sur un prix de base fixé à 42 290€ en finition Earth avec les petites batteries de 58,3 kWh et une autonomie maximale de 440 km (c’est un peu mieux grâce à son profil plus aérodynamique). Avec les grosses batteries de 81,4 kWh, cette EV4 Fastback fait monter l’addition à 46 890€ au minimum (et l’autonomie à 625 km).

Plus chère que la Tesla Model 3

Si l’EV4 paraît compétitive face aux Volkswagen ID.3 et Renault Mégane E-Tech, elle coûte sensiblement plus cher que les MG4 (35 990€ en finition Luxury à grosses batteries avant remise) et BYD Dolphin (33 900€ avant remise). La Tesla Model 3 reste aussi moins chère, affichée à partir de 39 990€ en version Propulsion et à 44 990€ en Grande Autonomie Propulsion capable d’aller plus loin sur une seule charge que la Kia. Le constructeur coréen serait-il un peu trop gourmand sur cette EV4 ?