Une Citroën Ami façon Ferrari

La voiturette sans permis deux places Citroën Ami frappait un grand coup à son lancement en mai 2020 après sa présentation trois mois plus tôt. Elle surprenait tout le monde grâce à sa philosophie minimaliste associée à son petit moteur électrique. Cela dit, à quoi s'attendre en mettant de côté la contrainte du prix ? Sur Instagram, quelqu'un montre le résultat en greffant à son Ami des éléments habituellement visibles chez un constructeur légendaire.

Un rapide coup d'œil dans la galerie permet de comprendre l'idée : donner à la Citroën Ami un look de Ferrari miniature. Elle adopte ainsi une teinte rouge, des emblèmes sur les ailes, des jantes noir brillant et des étriers peints eux aussi en rouge. Son propriétaire Senna Gianluca aurait pu s'arrêter là. Mais non : il s'attaque aussi à l'habitacle avec une sellerie cuir marron et un volant revu avec une broderie Ferrari. Cerise sur le gâteau : des plastiques du côté de la planche de bord et des panneaux des portes adoptent le rouge de l'extérieur.

Des ennuis juridiques à venir ?

Pour rappel, Ferrari voit d'un très mauvais œil les personnes s'amusant à reproduire sans autorisation les symboles de sa marque. Le constructeur se vantait même en 2024 d'avoir détruit en 2023 près de 400 000 objets contrefaits dont trois voitures. Un exploit rendu possible grâce entre autres aux gratifications accordées aux fans dénonçant les personnes écoulant ou exploitant à des fins commerciales des faux produits badgés Ferrari.