Renault s'est trouvé un nouveau patron mais seulement par interim

Cela fait déjà un mois que Luca de Meo a annoncé son départ de la direction du groupe Renault à la surprise générale. D’après les journalistes de l’Informé, d’ailleurs, l’Italien se savait en sursis en raison de désaccords profonds avec le conseil d’administration sur sa gestion du groupe.

L’entreprise vient en tout cas d’annoncer la nomination d’un nouveau directeur général par intérim pour le remplacer : ce sera finalement Duncan Minto, qui occupait la fonction de directeur financier du groupe avant cette prise de fonction.

Un Britannique bien implanté chez Renault

Duncan Minto est tout sauf un inconnu chez Renault : « Né en 1975, Duncan Minto est diplômé de l'université de St Andrews en Ecosse. Il intègre Renault Group au Royaume-Uni en 1997. En 2001, il rejoint la direction financière du Groupe en France, en charge des relations investisseurs. En 2006, il est nommé Directeur financier de Renault-Nissan Portugal. Il devient ensuite Directeur général de Renault Irlande en 2012, puis Directeur financier de la région Asie-Pacifique du Groupe en 2013. En 2017, Duncan Minto est promu Directeur du département planification et analyse financières de Renault Group. En 2022, il est nommé Directeur financier de Dacia, puis Directeur financier d'Alpine en 2023. Le 1er mars 2025, Duncan Minto est nommé Directeur financier de Renault Group et membre de la Leadership Team », précise le communiqué officiel du constructeur français.

Mais rien n’indique pour l’instant que Duncan Minto restera directeur général du groupe après cette période d’intérim. Le communiqué officiel laisse même entendre l’inverse : « Le processus de sélection du nouveau Directeur général de Renault S.A. est d'ores et déjà bien engagé, sous la supervision du Comité de gouvernance et des rémunérations du Conseil d'administration », peut-on y lire.

Qui prendra la suite ?

Aux dernières nouvelles, ce sont les noms de Denis Le Vot (actuel directeur de Dacia) et de Maxime Picat (haut cadre de Stellantis récemment remercié) qui tiennent la corde.

Renault groupe doit publier ses résultats semestriels le 31 juillet prochain et s’ils se révèlent plus mauvais que prévu, on aura peut-être un début d’explication sur le départ de Luca de Meo.