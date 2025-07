Motrio, le garagiste qui parle à l'oreille des autos

Quand on souffre d’un déficit d’image dans le monde, très encombré, de l'entretien auto, rien ne vaut une bonne pub pour se faire remarquer. C’est ce que vient de faire Motrio, du groupe Renault, qui dispose de 1 400 officines en France.

De la poussière et des cow-boys patibulaires

Et cette pub de 1mn et 53s, disponible aussi dans une version courte spéciale TV, a juste ce qu’il faut de belles images et surtout d’ironie pour que le message s’imprime. C’est un véritable western qu’Hugues de la Brosse a réalisé pour l’agence Buzzmann, avec tous les ingrédients du genre : de la poussière, des cow-boys patibulaires et un héros solaire.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Sauf que dans la pub Motrio, ce n’est pas un farouche mustang que le personnage principal doit dompter, mais une Renault Clio 3. Sauf que l’auto ne veut rien savoir. Il a beau lui offrir un arbre magique, ou tenter de l’apprivoiser au lasso, elle s’échappe toujours, sous l’œil narquois des collègues du cow-boy qui pense que le combat est perdu.

L'indomptable Clio 3

À force de soins, de bonne huile et de shampoings, la Clio va finir par se montrer aussi conciliante et pimpante qu’au premier jour et le héros (aux faux airs de Hugh Jackman) va gambader à son volant dans les grandes plaines au milieu d’un troupeau de Clio 3 au complet.

Évidemment, le Jackman mécano va se réveiller de son rêve de western pour remettre les clés de l’auto qu’il vient de réparer, une Clio 3 évidemment, à sa propriétaire médusée. Et le spot de se conclure par « on s’occupe de votre voiture comme personne ». Le tout est bien emballé et autrement moins aseptisé que le chat Feu vert ou le déjà daté, « va donc chez Speedy ».