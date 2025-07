Et si les camping-caristes se mettaient, enfin, au design ?

On les croise, et souvent on les suit sur les routes des vacances et ils ont la fâcheuse tendance à se ressembler tous. Les camping-cars, depuis des dizaines d’années ne sont que des gros cubes blancs, carrés comme des armoires normandes qui, s’ils ont évolué en confort, en motorisation et équipements, n’ont pas bougé d’un iota en termes de design.

Certes, le gros carré immaculé est bien pratique pour, de par sa couleur, éviter qu’il ne transforme l'habitacle en fournaise durant les canicules, et surtout, il permet de caser tout le nécessaire à la vie à bord.

Rien de révolutionnaire, mais un gros progrès

Mais les aménageurs ne manqueraient-ils pas un tantinet d’imagination lorsqu’ils se penchent sur leur planche à dessin ? Quelques prototypes sortent de temps à autre de leur atelier, mais oh grand jamais, ces versions ne sont commercialisées.

C’est peut-être terminé, du moins chez Bürstner, l’une des marques du groupe allemand Erwin Hymer. Elle lance, dès 2026, 4 profilés d’une nouvelle gamme bien nommée Signature. Un programme : un vrai dessin, qui, s’il ne révolutionne pas le genre, devient enfin regardable, et des aménagements modernes et futés à l’intérieur.

Ce design, s’il rappelle un peu celui de quelques fabricants d’autocars, dynamise les formes pataudes de ces engins à coups d’ouverture latérales, d'entrées de lumière par le haut grâce à un skyview, d’arêtes douces et d’une face arrière qui s'équipe d'une signature lumineuse spécifique.

À l’avant, pas de mystère, la cabine est celle du porteur utilisé, en l’occurrence le Fiat Ducato ou le Mercedes Sprinter, au choix. Mais dans l’habitacle, Bürstner s’est lâché, en reprenant quelques-unes des innovations déjà aperçues au sein d’une autre filiale du groupe : Niesmann + Bischoff.

Non seulement les matériaux et coloris intérieurs respirent enfin la modernité, mais en plus, les éléments de la cuisine, mais aussi du salon et de la salle de bains coulissent ou sont amovibles, histoire de meubler son camping-car comme bon nous semble, ou de le transformer selon les périodes ou le nombre de convives à bord.

Le prix élevé du design

Côté technique, ces Signature sont montés sur des châssis Al-Ko qui offrent une meilleure tenue de route à des engins qui en manquent souvent. Ces soubassements permettent aussi l'installation d'un double plancher qui permet de mieux isoler l’habitacle et d’y caser 200 l d’eau propre et 130 l d’eau usée.

Évidemment, tant de bienfaits ont un prix et pour s’offrir l’une de ces nouveautés, il faudra débourser, dès l’an prochain, 78 830 euros hors options pour la première version Ducato, et près de 90 000 euros pour un Signature sur une base Mercedes. Le prix du confort et du design.