Qui veut 20 McLaren d'un coup dont une F1 ?

Modèles en série limitée, pièces uniques, voitures historiques : constituer une collection de cette qualité prend du temps et demande beaucoup d'argent. Cela dit, il arrive parfois qu'une personne ayant fait ce long et coûteux processus souhaite se débarrasser de l'ensemble d'un seul coup. La preuve avec cet ensemble de 20 McLaren constituant une liste hors du commun.

Sans surprise, le lot comprend quelques autos peu recherchées. Il y a par exemple une MP4-12C qui marque tout de même à son lancement le renouveau de la firme britannique mais aussi une 650S et une 750S. Des variantes spéciales de ces voitures sont également de la partie. Les véhicules les plus intéressants et difficiles à trouver concernent des McLaren 750S Le Mans, 650S Can Am, une 620R, une P1 GTR, une W1 et même une F1. Détail amusant, une McLaren Elva revue par Mansory se glisse dans la formation.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

La collection d'un ancien actionnaire McLaren

Avoir de telles autos implique un budget effectivement très solide mais aussi des relations fortes avec la marque anglaise. Accéder aux exemplaires d'une très petite série ne se fait pas en poussant la porte d'une concession. Un rapide coup d'œil dans la description de la vente gérée par la maison Tom Hartley Jnr permet de comprendre que le propriétaire de ces autos fait partie des premiers actionnaires du constructeur. Une position privilégiée pour intégrer à son parc les sportives les plus désirables du constructeur.