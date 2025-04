Les McLaren de Lewis Hamilton et Jenson Button bientôt disponibles aux enchères

Coup double pour la maison des enchères Broad Arrow. L'entreprise dispose dans ses lots de deux supercars inattendues : des McLaren MP4-12C attribuées par la firme britannique à des légendes du sport auto. Les véhicules en question appartenaient par le passé aux stars de la Formule 1 Lewis Hamilton et Jenson Button. Un beau cadeau signé Ron Dennis.

Marque de luxe oblige, chaque voiture adopte une configuration spécifique. L'exemplaire rouge anciennement détenu par Lewis Hamilton affiche 8000 kilomètres au compteur et dispose d'une conduite à gauche. La liste de ses options comprend des jantes cinq branches et des éléments en fibre de carbone du côté des rétroviseurs, du diffuseur et de la lame avant. La blanche ayant appartenu à Jenson Button indique pour sa part un kilométrage de 12 000 kilomètres. Son habitacle volant à droite reçoit lui aussi des pièces en fibre de carbone ainsi qu'un traitement biton en rouge et noir.

Des estimations très différentes

Sans surprise, la Mclaren Mp4-12c de Lewis Hamilton est attendue avec des enchères plus élevées que celles de Jenson Button. Les experts de l'entreprise spécialisée dans cet exercice annoncent une estimation de 225 000 euros pour la rouge et 150 000 euros pour la blanche. Rendez-vous fin mai à la Villa d'Este pour découvrir les résultats de la vente Broad Arrow.