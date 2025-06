24 H du Mans : quand les Hypercars arrivent en ville

Comme chaque année, une semaine avant le départ des 24 heures, les voitures de course délaissent la piste pour un passage obligé sur le bitume urbain du Mans.

Ces 6 et 7 juin, les 62 monoplaces engagées dans l’édition 2025 – dont les très attendues Hypercars - passeront les traditionnels contrôles techniques sur la Place de République.

Assister aux vérifications technique

C’est là que les véhicules, et leurs équipages, défileront pendant deux jours pour se soumettre aux vérifications imposées avant de recevoir l'agrément de pouvoir concourir dans la mythique épreuve d'endurance.

Parmi les Hypercars, les BMW M Hybrid V8 ouvriront le ballet des bolides ce vendredi à 11h. L’après-midi, verra l’arrivée des écuries Alpine A424, Peugeot 9X8, Cadillac V-Series.R et Aston Martin Valkyrie. Avant que ne prenne le relais, le lendemain, les Ferrari 499P – victorieuses en 2023 et 2024 – suivies par les Porsche 963 et les Toyota GR010.

Profiter du roulage des Hypercars en ville

À l’issue de cette mise en route, le samedi à partir de 15 h, 19 voitures, dont 8 Hypercars, effectueront deux tours d’un circuit urbain de 2,1 km dans les principales artères de la cité mancelle. L’occasion pour les passionnés et le grand public de voir et d’entendre gratuitement1les plus beaux bolides d’endurance.

Les festivités se poursuivront le 13 juin, avec la traditionnelle parade des pilotes en ville et le survol du circuit par le Blimp Goodyear, un dirigeable semi-rigide de plus de 75 mètres de long. Le spectacle se jouera sur la piste mais aussi dans les airs.

1 - Infos : https://www.24h-lemans.com/fr/programme?date=2025-06-07