Le Smart #5 électrique devient hybride rechargeable

Nous avons essayé le nouveau Smart #5 il y a quelques jours sur Caradisiac, ce gros SUV de la marque désormais possédée à 50% par le groupe chinois Geely qui espère la faire grossir en Europe.

Mais avec un prix de base fixé à 46 600€ et de nombreux concurrents, ce Smart #5 risque de rester dans l’ombre des Tesla Model Y et autres Volkswagen ID.4 sur notre marché. Pourra-t-il devenir incontournable grâce à une motorisation hybride rechargeable, à l’image du BYD Seal U DM-i qui s’impose désormais comme la meilleure vente du constructeur en Europe ?

Un Smart #5 hybride rechargeable dévoilé en Chine

Une chose est sûre : la version hybride rechargeable de ce #5 vient d’être dévoilée par le ministre de l’Industrie chinois. L’engin ressemble beaucoup aux déclinaisons électriques mais possède sous le capot avant un quatre cylindres turbo 1,5 litre de 163 chevaux en plus de batteries déjà grosses de plus de 40 kWh de capacité.

Lourd de 2 190 kg sur la balance, ce #5 hybride rechargeable revendique 250 km d’autonomie électrique d’après la norme chinoise CLTC ce qui devrait donner une autonomie WLTP européenne de 200 km environ (exactement comme le Lynk & Co 08 déjà commercialisé chez nous). Son autonomie maximale cumulée dépassera largement les 1 000 km.

Important pour l’Europe ?

Pour l’instant, nous n’avons aucune information sur la commercialisation de cette version en Europe. Mais comme on l’a vu avec MG et BYD, cette technologie semble désormais plus porteuse que le 100% électrique pour ces marques chinoises désireuses de s’implanter chez nous.