Peut-on faire confiance à un modèle PureTech reconditionné ?

Ils se nomment Aramisauto, AutoHero ou encore Autosphère et sont spécialisés dans le reconditionnement automobile. Prenons l’exemple du premier, né en France en 2001 et désormais présent dans six pays en Europe. Depuis 2010, Aramisauto propose de reprendre votre voiture sans obligation d’en acheter une autre. La reprise auto n’est pas sa seule corde à son arc puisqu’elle reconditionne les modèles d’occasion depuis 2013.

Ils sont ainsi « expertisés avant de rentrer dans un processus de remise en état mécanique irréprochable et homogène ». Voici ce qu’il en est pour n’importe quelle voiture, mais qu’en est-il pour le moteur qui nous intéresse ici ?

Sans revenir dans le détail sur les problèmes que rencontre ce moteur, il souffre d’une très mauvaise presse, et pour cause. Stellantis a mis trop de temps à réagir et à prendre son cas au sérieux. Désormais, le groupe le garantit pendant 10 ans et 180 000 km jusqu’à la fin de la production prévue fin 2025, sous certaines conditions.

Seulement, le mal est fait. Les modèles du groupe équipés du « PureToch » comme le nomment certains connaissent une décote plus importante que la concurrence. En plus d'un prix bas alléchant, sans mettre de côté une méfiance certaine, ce moteur est presque incontournable en occasion. Pour faire simple, il se loge sous le capot de plus de trente modèles, notamment très diffusés comme la Peugeot 208 ou la Citroën C3.

Un reconditionnement irréprochable ?

Se diriger vers un professionnel et notamment vers un véhicule reconditionné est-il un gage de sécurité ? C’est ce que nous avons voulu savoir.

Revenons du côté d’Aramisauto, qui semble avoir pris le problème à bras-le-corps puisque leur site internet indique que « pour tous les véhicules équipés du moteur PureTech », plusieurs contrôles sont réalisés.

Le premier consiste au « contrôle de la courroie de distribution, et mesure de l’épaisseur de celle-ci ». Si « une anomalie est détectée », la courroie est systématiquement remplacée. Enfin, les collaborateurs effectuent un « test mécanique pour la consommation » et le contrôle de l’huile ainsi qu’un passage à la valise pour contrôler les codes défauts. Concernant cette surconsommation d’huile, aucun détail sur la procédure de contrôle n’est donné et Aramisauto n’a pas souhaité nous répondre, notamment à ce sujet.

Du côté d’Autosphère, qui dispose tout de même 15 000 véhicules en annonce, nos questions sont restées sans réponse : « la direction de la communication du groupe ne souhaite pas s’exprimer sur le sujet ». Ne reste plus qu’à joindre directement les vendeurs…

« Si le véhicule n’a que deux ans, on ne va pas changer la courroie, cela se fait en fonction du plan d’entretien [ndlr : tous les 6 ans ou 100 000 km]. Pour les véhicules après 2022 qui sont concernés, on fait des vérifications ». Un autre vendeur rentre davantage dans les détails concernant les vérifications de la courroie : « En connaissant la faiblesse de ce moteur, on vérifie l’état général de la courroie, si elle ne s’est pas craquelée et qu’elle ne présente pas de signe d’usure. Nous inspectons également l’huile pour savoir s’il n’y a pas de dépôt. De plus, nous avons des concessions Peugeot dans le groupe Autosphère avec des voitures bien suivies ».

Même son de cloche chez AutoHero, un autre acteur du reconditionnement. En se renseignant auprès d’annonces en ligne, le discours rassurant est de mise « préconisations du constructeur tout en vérifiant l’état de la courroie. Si elle est usée, elle est remplacée ».

Qu’en est-il du côté de Spoticar, le label occasion du groupe Stellantis ? Ils ont mis en place le certificat Check+, indiquant que toutes les courroies sont contrôlées voire remplacées en cas de doute. De plus, cela permet de s’affranchir de l’historique en cas de problème moteur. Comme nous l’indique un porte-parole du groupe, « c’est comme une remise à zéro ». Si l’entretien n’a pas été effectué en temps et en heure avant la remise en état par Sporticar, la garantie de 10 ans ou 180 000 km s’applique. Il s'agit sans aucun doute du réseau à privilégier pour s'orienter vers un moteur PureTech.

Quid des agences automobiles ?

Par définition, ces agences ont un rôle d’intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs et ne disposent pas d'atelier. Afin d’assurer au mieux leur vente, ils ne proposent que des véhicules parfaitement entretenus, comme nous confirme Transakauto pour une 208 dans la région de La Rochelle. En revanche, l’agence ne vérifie pas elle-même l’état de la courroie, comme c’est le cas d’un établissement Simplicicar situé en Île-de-France : « Tous les moteurs PureTech passent par un garage, mais cette pratique n’est pas systématique ». D’autres, comme L’agence Automobilière, précisent sur ses annonces si la courroie a été remplacée (avec date et kilométrage). Quant à Mon agence automobile, certains professionnels ne veulent pas entendre parler et refusent de prendre en dépôt un modèle équipé d’un PureTech.

Courroie remplacée, garantie appliquée ?

Un kit de distribution remplacé permet de rouler plus sereinement. Pourtant, c’est la surconsommation d’huile qui cause sa dégradation, ce qui par définition n’exclue pas une possible future détérioration de la courroie avec les conséquences que l’on connaît. Si casse moteur il y a, la garantie Stellantis s’applique-t-elle ? Le groupe nous a confirmé que « dans le cas d’un remplacement de courroie effectué hors du réseau de la marque, la garantie ne s’applique pas. Seules, les pièces peuvent être couvertes sous condition qu’elles soient estampillées pièce d'origine Stellantis, ou d’une des marques du groupe ». En clair, une courroie remplacée chez Aramisauto ou AutoHero sera exclue.

Un moteur à surveiller de très près

Malgré leur refus des enseignes de reconditionnement de communiquer officiellement sur leur politique vis-à-vis du moteur PureTech, elles prennent au sérieux ce souci de distribution. Le contrôle voire le remplacement sont systématiques, avec à la clé une garantie. Pour les agences automobiles, le contrôle est loin d’être systématique, mais elles proposent également une garantie plus ou moins longue selon les cas.

Ce moteur a atteint une telle mauvaise réputation que les professionnels font tout pour rassurer les clients. Seulement, il ne faut pas hésiter à poser des questions, tant sur le remplacement que sur le contrôle. Autre point qui a son importance, il faut privilégier un remplacement réalisé dans le réseau sous peine de ne pas bénéficier de la garantie du groupe Stellantis.

Enfin, une surveillance régulière reste impérative. La vidange doit être réalisée tous les 20 000 km ou tous les ans, au maximum. Utilisez l’huile 05W30 RCP pour les véhicules produits avant août 2018 ou l’huile 0W20 pour les véhicules produits après août 2018. Faites vérifier l’état de la courroie, de l’huile et de la crépine à chaque vidange. Enfin, un moteur gourmand en huile entraînera une usure plus rapide de la courroie.

Le volume disponible et les prix doux pratiqués ont de quoi faire hésiter. Si la courroie a été remplacée dans le réseau et que vous vérifiez très régulièrement son état et le niveau d’huile, votre moteur PureTech devrait vous accompagner sans heurt.

La check-list à valider :